Hà Tĩnh: Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân

Ông Hoàng Xuân Thế lo lắng đất nền và nhà bếp tiếp tục bị nứt, sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

Video: Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều vị trí dọc bờ sông Ngàn Phố (đoạn qua thôn Yên Long), phía sau vườn nhà dân bị nước cuốn sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Khu vực nhà bếp của người dân bị khoét sâu

Tại đây, nhiều mảng đất vườn bị nứt nẻ ngang dọc, chạy dài hàng chục mét; các cụm cây tre và cây xanh các loại cũng bị sạt trượt, cuốn xuống lòng sông...

Sạt lở bờ sông Ngàn Phố xâm lấn vào chuồng trại của ông Hoàng Xuân Thế

Ông Hoàng Xuân Thế (sinh năm 1976, thôn Yên Long), cho biết sạt lở dọc bờ sông Ngàn Phố đã xảy ra nhiều năm, song nghiêm trọng nhất từ sau đợt lũ lụt năm 2025 đến nay. Nhiều diện tích đất vườn, cây xanh đã bị cuốn đổ sập xuống sông. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thôn, gia đình đã đổ rất nhiều khối đất sau nhà, đồng thời đóng cọc tre, nhưng sạt lở vẫn tái diễn phức tạp.

Ông Hoàng Xuân Thế lo lắng, dù đã đóng nhiều cọc tre nhưng sụt lún, sạt lở vẫn tiếp diễn

“Gia đình tôi rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì tình trạng sạt lở nghiêm trọng này, nhất là mỗi khi có trời mưa lớn, nước sông dâng cao. Mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng tuyến kè kiên cố, ngăn sạt lở để bảo vệ nhà cửa, tài sản, cuộc sống, sản xuất của người dân”, ông Hoàng Xuân Thế nói.

Nền nhà của bà Phan Thị Tuyết bị nứt nghiêm trọng

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết, tình trạng sạt lở dọc theo bờ sông Ngàn Phố đoạn qua khu vực thôn Yên Long kéo dài hơn 1km, làm ảnh hưởng tới 30 hộ dân, trong đó nhiều đoạn đã lấn vào nhà dân. Trước tình trạng này, trong điều kiện của địa phương chỉ có thể hỗ trợ kinh phí triển khai các biện pháp thủ công, huy động máy móc đắp đất, đóng cọc tre để gia cố tạm thời, hạn chế sạt lở; đồng thời xây dựng phương án sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn mỗi khi đến thời điểm thiên tai lũ lụt.

Sạt lở bờ sông Ngàn Phố đe dọa nhà dân

Theo ông Nguyễn Trường Giang, để xây dựng tuyến kè khắc phục sạt lở dọc bờ sông Ngàn Phố đoạn qua khu vực thôn Yên Long cần phải có nguồn kinh phí rất lớn, có thể từ hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách của địa phương khó khăn, không thể thực hiện được. Địa phương đã nhiều lần đề xuất cấp trên quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí làm kè nhưng chưa được giải quyết.

DƯƠNG QUANG