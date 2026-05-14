Xúc động lễ chào cờ tưởng niệm Bác Hồ tại một doanh nghiệp FDI

Hòa trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), sáng 14-5, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, phường Tân Hiệp, tham gia lễ chào cờ, dâng hương và tưởng niệm Bác Hồ trong không khí trang nghiêm, xúc động trước giờ vào ca sản xuất.

Từ sáng sớm, khuôn viên Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu rợp cờ đỏ sao vàng. Hàng ngàn công nhân tập trung tham gia lễ chào cờ, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng sớm, công nhân Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu đã có mặt tại khuôn viên tổ chức lễ tưởng niệm

Chị Phan Thị Kim Thoa, sinh năm 1988, quê An Giang, cùng nhiều công nhân có mặt từ rất sớm, chỉnh trang khăn quàng đỏ, đồng phục tại khu vực hành lễ. “Đối với tôi, đây là giây phút rất thiêng liêng. Được cùng mọi người tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ khiến tôi thêm tự hào và có thêm động lực làm việc tốt hơn”, chị Thoa xúc động.

Trong tiếng Quốc ca vang lên, nhiều công nhân hướng về chân dung Bác với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Công nhân đồng loạt hát vang bài Quốc ca

Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn cơ sở công ty ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công nhân lao động cùng lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Ngoài 1.300 công nhân, buổi lễ còn có sự tham dự của 24 chuyên gia và 4 đối tác khách hàng là người nước ngoài

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, cho biết đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ doanh nghiệp là người Đài Loan nhưng dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

“Chủ doanh nghiệp trước đây từng là công nhân tại một doanh nghiệp ở Việt Nam. Sau nhiều năm nỗ lực, ông thành lập doanh nghiệp Á Châu và luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai. Ông thuộc Quốc ca Việt Nam, rất tôn trọng văn hóa, con người Việt Nam nên luôn ủng hộ các hoạt động ý nghĩa hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và người lao động”, bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc công ty đồng thuận, tạo điều kiện để Công đoàn tổ chức lễ tưởng niệm cũng như nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho công nhân, người lao động.

Hàng ngàn công nhân hướng về di ảnh Bác Hồ trong giây phút thiêng liêng, xúc động

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, dù công nghệ ngày càng phát triển, máy móc hiện đại và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất. Việc học tập và làm theo Bác cần bắt đầu từ những hành động thiết thực như đi làm đúng giờ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tiết kiệm nguyên vật liệu, tuân thủ an toàn lao động và chủ động học hỏi công nghệ mới.

Người lao động dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Anh Phan Hữu Tú, bộ phận quản lý sản xuất Công ty Á Châu, cho biết anh học ở Bác tinh thần nhiệt huyết, không ngừng học hỏi và sáng tạo trong công việc.



“Bác luôn là tấm gương về tinh thần vượt khó, cầu tiến. Tôi cố gắng áp dụng điều đó vào công việc hằng ngày để làm việc khoa học hơn, nâng cao hiệu suất lao động và góp phần cùng doanh nghiệp phát triển”, anh Tú chia sẻ.

Công nhân "vào ca" với sự hăng say lao động

Sau lễ tưởng niệm, công nhân trở lại dây chuyền sản xuất, bắt đầu ngày làm việc mới trong không khí phấn khởi, trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, doanh nghiệp còn bố trí không gian rộng khoảng 300m² phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và sinh hoạt văn hóa cho công nhân.. Tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, người lao động công ty tranh thủ đọc thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh Bên cạnh khu vực bida và các trò chơi thư giãn, doanh nghiệp xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với nhiều tủ sách, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Vào giờ giải lao hoặc sau giờ tan ca, công nhân có thể đến đây nghỉ ngơi, trò chuyện, tìm hiểu thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong môi trường doanh nghiệp.

TÂM TRANG