Khởi động tour trực thăng tại TPHCM

Chiều 11-2, tại TPHCM đã khởi động trở lại tour trực thăng ngắm cảnh thành phố từ trên cao.

Đây là tour charter (thuê bao nguyên chuyến bay) do một du khách người Singapore đặt tour cho gia đình thông qua kênh Facebook chính thức của VinaGroup Travel.

Chuyến charter gồm 8 hành khách, cất cánh lúc 14 giờ 30 phút ngày 11-2 và hạ cánh lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày, hoàn thành hành trình 15 phút ngắm nhìn toàn cảnh đô thị năng động bậc nhất Việt Nam từ độ cao lý tưởng. Hành khách cho biết rất hài lòng về chuyến đi và sẽ giới thiệu đến nhiều người về vẻ đẹp, phong cảnh Việt Nam.

Du khách chuẩn bị bay ngắm cảnh TPHCM

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với Công ty Trực thăng Miền Nam để triển khai các chuyến bay du lịch bằng trực thăng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Vũng Tàu, số 38 đường 30-4, phường Tam Thắng, TPHCM. Bốn hành trình được thiết kế theo thời lượng 15 đến 60 phút. Trong đó, tour 15 phút “Vung Tau Skyview Tour” đưa du khách ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao, mức giá từ 2,9 triệu đồng/khách trở lên.

Tour 30 phút “Green Horizon Tour” kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Tour 40 phút “Green Coastline Tour” bay dọc cung biển Long Hải – Hồ Tràm. Hành trình dài nhất, 60 phút “Skyline Discovery Tour”, kéo dài từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM, kết hợp không gian xanh Cần Giờ.

Mỗi hành trình được xây dựng như một lát cắt không gian, tái hiện đồng thời biển, rừng ngập mặn và đô thị hiện đại qua góc nhìn trực diện từ độ cao hàng trăm mét, thay vì chỉ quan sát qua flycam.

Đoàn khách chuẩn bị lên trực thăng ngắm cảnh

Dịch vụ sử dụng các dòng trực thăng dân dụng như EC-155B1, AW189, EC-225 hoặc Super Puma L2, với hai gói 12 ghế và 8 ghế VIP, áp dụng điều kiện tối thiểu số lượng khách theo quy định. Các chuyến bay dự kiến tổ chức lúc 9 giờ và 15 giờ vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, tùy điều kiện thời tiết và lượng khách đăng ký.

Bên cạnh tour bay độc lập, doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm kết hợp như tour trong ngày, combo xe – trực thăng hoặc tour Vũng Tàu 2 ngày tích hợp trải nghiệm bay.

THI HỒNG