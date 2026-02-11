Cảng Cam Ranh liên tiếp đón tàu biển quốc tế

Kinh tế

Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của các tàu biển quốc tế khi liên tiếp đón hàng ngàn du khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh. 

Ngày 11-2, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày, tàu biển quốc tế Star Voyager cập Cảng quốc tế Cam Ranh, chở theo khoảng 500 du khách quốc tế.

Tàu Star Voyager xuất phát từ cảng Phước An (tỉnh Đồng Nai), cập cảng Cam Ranh lúc 12 giờ ngày 11-2 và dự kiến rời đi lúc 20 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình.

Tàu biển quốc tế Star Voyager cập Cảng quốc tế Cam Ranh, mang theo khoảng 500 du khách đến tham quan Khánh Hòa

Sau khi lên bờ, du khách được Công ty TNHH TM và Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức tham quan các điểm đến nổi bật như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm; trải nghiệm làng nghề Trường Sơn và thưởng thức dịch vụ tắm bùn tại I-Resort. Các tour được thiết kế linh hoạt, phù hợp với quỹ thời gian ngắn nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa – du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Hình ảnh tàu biển quốc tế Star Voyager cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Tiếp nối tín hiệu tích cực này, dự kiến ngày 13-2, tàu biển quốc tế Diamond Princess sẽ cập cảng Cam Ranh, chở theo khoảng 2.500 du khách chủ yếu đến từ Mỹ, Úc và châu Âu. Theo lịch trình, tàu khởi hành từ cảng Phú Mỹ (TPHCM), cập cảng Cam Ranh từ 9 giờ đến 18 giờ cùng ngày, sau đó rời đi để tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng. Trong dịp này, du khách sẽ được tham quan Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm; trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái và đạp xe đồng quê.

Du khách quốc tế lên bờ tham quan các thắng cảnh ở Khánh Hòa

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 11 chuyến tàu biển quốc tế (chưa tính chuyến tàu dự kiến đón vào ngày 13-2), đưa 19.159 du khách lên bờ tham quan. Theo kế hoạch trong năm 2026, tỉnh dự kiến đón khoảng 40 chuyến tàu biển, cho thấy sự phục hồi rõ nét của du lịch tàu biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và khẳng định sức hút của du lịch Khánh Hòa.

TIẾN THẮNG

Star Voyager Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa Cảng quốc tế Cam Ranh Chợ Đầm Tháp Bà Ponagar Cảng Cam Ranh Cảng Phước An Tàu biển Du khách Quốc tế

