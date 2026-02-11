Sức bật mới cho du lịch TPHCM - Bài 2: Làm mới sản phẩm để hấp dẫn du khách

Từ du thuyền trên sông Sài Gòn, tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao, đến những hành trình biển đảo chỉ cách vài giờ di chuyển, du lịch TPHCM đang mở ra một không gian trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

Thêm tuyến điểm, không gian trải nghiệm

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, không gian đô thị - văn hóa - du lịch TPHCM đã rộng lớn, liền mạch hơn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch nội vùng giai đoạn 2025-2030 theo hướng đồng bộ, có chiều sâu, vừa phục vụ người dân thành phố, vừa gia tăng sức hút du khách trong và ngoài nước. Xác định du lịch nội vùng là trụ cột, Lữ hành Saigontourist tập trung tổ chức lại mạng lưới tuyến điểm, tôn trọng đặc trưng lịch sử - văn hóa từng khu vực; chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, gắn với bản sắc đô thị.

Khách trong nước và quốc tế trải nghiệm chương trình nghệ thuật chào đón Tết 2026 trên Saigon WaterGO. ẢNH: HÂN GIA

Ngoài các sản phẩm du lịch như city tour “Tôi yêu Sài Gòn”, hành trình theo dấu Biệt động Sài Gòn, khám phá di sản trăm năm, du ngoạn Sài Gòn - Chợ Lớn hoài cổ, tour thể thao - thư giãn trên sông Sài Gòn và các workshop sáng tạo mang tinh thần đô thị trẻ..., Lữ hành Saigontourist còn bổ sung 9 tuyến sản phẩm mới, mở rộng trải nghiệm từ đường sông, rừng ngập mặn Cần Giờ, metro đô thị đến các tour sinh thái, văn hóa, làng nghề và hành trình ngắn ngày kết nối vùng lân cận...

Trong không gian du lịch mới của TPHCM, các điểm đến truyền thống cũng được “tái thiết” theo hướng đa trải nghiệm. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, cách trung tâm TPHCM khoảng 70km, đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến văn hóa - sinh thái hấp dẫn của khu vực phía Nam. Song song với giá trị lịch sử, khu di tích mở rộng các trải nghiệm văn hóa dân gian, bắn súng thể thao, trò chơi mạo hiểm, ẩm thực địa phương ven sông; mở mới các hạng mục như đưa vào khai thác rạp chiếu phim trên máy bay vận tải C-130, khu cắm trại, homestay và BBQ ngoài trời, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày của du khách.

Với đặc khu Côn Đảo, các doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực cho ra các sản phẩm liên kết, kết nối các dịch vụ từ lưu trú, ẩm thực, tour tuyến, điểm tham quan; phát triển các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, khu vui chơi - giải trí gắn với chăm sóc sức khỏe, thể thao biển, dịch vụ MICE, trung tâm mua sắm và kinh tế đêm...

Khai thác dòng tour chuyên biệt

Không chỉ làm mới điểm đến, nhiều doanh nghiệp đang mạnh dạn phát triển các dòng tour chuyên biệt. Gần đây, tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao đã chính thức được chào bán. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc Vina Group Travel, đây là sản phẩm đặc thù góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng tầm hình ảnh điểm đến. Du lịch trực thăng phù hợp với nhóm khách chi tiêu cao, khách MICE, doanh nhân và du khách quốc tế.

TPHCM hiện có 808 địa điểm đủ điều kiện phát triển thành điểm đến du lịch, phân bố đa dạng từ không gian đô thị, làng nghề, khu công nghiệp đến ven sông và biển đảo. Cùng với đó, thành phố có 7.211 doanh nghiệp du lịch, 9.540 hướng dẫn viên, cùng hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, kết nối với sân bay Long Thành, đường sắt Bắc - Nam và các trục liên vùng..., tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, cho rằng việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó bổ sung khung pháp lý cho mô hình Khu thương mại tự do (FTZ), mở ra một không gian phát triển du lịch hoàn toàn mới cho TPHCM. Theo ông, FTZ nếu được quy hoạch theo hướng mở, gắn kết giao thương quốc tế, dịch vụ cao cấp và bản sắc địa phương sẽ hình thành hệ sinh thái trải nghiệm hấp dẫn, có sức cạnh tranh khu vực. Du khách đến FTZ không chỉ mua sắm hay giao dịch thương mại, mà còn kỳ vọng trải nghiệm mô hình “du lịch cảng biển - đô thị thương mại tự do” như Singapore, Busan (Hàn Quốc) hay Nagoya (Nhật Bản).

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM nhận định, hệ sinh thái sản phẩm mới đang giúp thành phố định vị lại thương hiệu điểm đến theo hướng “một hành trình - nhiều trải nghiệm”. Các loại hình du lịch MICE, lễ hội, ẩm thực, đường sông và nghỉ dưỡng ngắn ngày được kết nối chặt chẽ hơn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Từ cách làm này, du lịch TPHCM đang dịch chuyển rõ nét từ “tham quan cho biết” sang “trải nghiệm để nhớ”, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Tin liên quan Sức bật mới cho du lịch TPHCM - Bài 1: Cơ hội định vị điểm đến

THI HỒNG - QUANG VŨ