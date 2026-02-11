Đà Nẵng thông qua quy định thu phí tham quan Hội An, Mỹ Sơn

Ngày 11-2, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan các di tích, bảo tàng trên địa bàn; đồng thời yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di sản.

Kỳ họp thứ 6 và tổng kết nhiệm kỳ Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) và tổng kết nhiệm kỳ Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố, gồm: Đô thị cổ Hội An; các tháp cổ Mỹ Sơn, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa.

Theo đó, mức phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. Cụ thể, tại Hội An, mức thu từ 20.000 đến 30.000 đồng/người/công trình; khu đền tháp Mỹ Sơn thu 40.000 đồng/người/lượt; các cụm tháp Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ từ 10.000 đến 20.000 đồng/người/lượt; Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa thu 20.000 đồng/người/lượt.

Các đại biểu bấm nút thông qua. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nghị quyết cũng quy định miễn phí tham quan đối với một số đối tượng, gồm: người khuyết tật có giấy xác nhận theo quy định; người hưởng chính sách ưu đãi về hưởng thụ văn hóa; trẻ em dưới 16 tuổi và học sinh; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; khách ngoại giao.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thu phí khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho du khách. Đồng thời, sớm thống nhất phân quyền quản lý, khai thác tài sản công; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan trong quản lý các công trình để tránh chồng chéo.

Bên cạnh đó, thành phố cần tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo đảm cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự; đồng thời nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo hướng tăng cường phân bổ cho địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di sản trên địa bàn.

XUÂN QUỲNH