Quảng Ngãi: Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân chứng cung cấp

Sau một ngày tìm kiếm, ngày 14-9, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc 3 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như cúc áo, võng, tăng, dây dù...
Trước đó, trong 3 ngày từ 9 đến 11-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm tổ chức tìm kiếm, quy tập và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại tổ Hố Sâu và tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm. Như vậy, đến nay, xã Đặng Thùy Trâm đã tìm kiếm, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về trụ sở UBND xã Đặng Thùy Trâm bảo quản, thực hiện các thủ tục theo quy định để phục vụ xác minh, giám định, truy điệu và an táng.