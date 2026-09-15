Quảng Ngãi: Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân chứng cung cấp

Sáng 15-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Bác Mười) từ thông tin do các nhân chứng cung cấp.

Sau một ngày tìm kiếm, ngày 14-9, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc 3 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như cúc áo, võng, tăng, dây dù...

Hài cốt liệt sĩ được đưa về UBND xã để bảo quản, phục vụ công tác giám định. Ảnh: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Trước đó, trong 3 ngày từ 9 đến 11-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm tổ chức tìm kiếm, quy tập và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại tổ Hố Sâu và tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm. Như vậy, đến nay, xã Đặng Thùy Trâm đã tìm kiếm, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Ảnh: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về trụ sở UBND xã Đặng Thùy Trâm bảo quản, thực hiện các thủ tục theo quy định để phục vụ xác minh, giám định, truy điệu và an táng.

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NGUYỄN TRANG