Quảng Trị: Cải tạo di tích Trường Bồ Đề, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ

Trường Bồ Đề là một trong 7 di tích thành phần thuộc di tích “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 9-12-2013.

Sáng 17-9, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 14 đến sáng 17-9, Đội 584 của đơn vị này tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công cải tạo khuôn viên Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị).

Khuôn viên Trường Bồ Đề đang được thi công cải tạo

Thông tin ban đầu, các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Trường Bồ Đề là một trong số ít ỏi các công trình kiến trúc còn lại sau chiến tranh của phường Quảng Trị tương đối sầm uất. Sự tồn tại của trường Bồ Đề đến ngày nay với những mảng tường lỗ chỗ vết đạn là bằng chứng về sự ác liệt của cuộc chiến tranh tàn khốc trong số phận của một khu vực từng là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị. Đó là minh chứng hùng hồn về tội ác hủy diệt, một sự đau thương mất mát mà người dân Quảng Trị phải gánh chịu trong chiến tranh.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công cải tạo khuôn viên Trường Bồ Đề

Hiện các hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Nhà Văn hóa khu phố 3, phường Quảng Trị. Đồng thời, Đội 584 đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành chính trị xã hội địa phương tổ chức bảo quản, hương khói chu đáo và mở rộng phạm vi tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ.

XUÂN DIỆN - VĂN THẮNG