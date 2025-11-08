Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Trị: Khởi tố 38 đối tượng gây rối trật tự công cộng

SGGPO

Ngày 8-11, Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng mang theo hung khí hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự địa phương.

Theo điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Rạng sáng 28-6, một nhóm gồm 23 đối tượng ở các phường Đông Hà và Nam Đông Hà đã kéo theo 8 đối tượng khác từ các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, mang theo hung khí lên xã Cam Lộ để “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm 14 thanh thiếu niên địa phương.

1000028559.jpg
Các đối tượng bị khởi tố

Vụ hỗn chiến khiến T.T.Đ. (SN 2006, xã Cam Lộ) bị ném vỏ chai bia trúng vùng mắt, gây thương tích nặng. Mẹ nạn nhân đã trình báo vụ việc tới Công an xã Cam Lộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

MINH PHONG

Từ khóa

Nam Đông Hà Bến Hải Cửa Tùng Cam Lộ Gio Linh Đông Hà Công an tỉnh Quảng Trị Chai bia Thanh thiếu niên Hung khí gây rối trật tự công cộng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn