Quảng Trị: Khởi tố 38 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 8-11, Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng mang theo hung khí hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự địa phương.

Theo điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Rạng sáng 28-6, một nhóm gồm 23 đối tượng ở các phường Đông Hà và Nam Đông Hà đã kéo theo 8 đối tượng khác từ các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, mang theo hung khí lên xã Cam Lộ để “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm 14 thanh thiếu niên địa phương.

Các đối tượng bị khởi tố

Vụ hỗn chiến khiến T.T.Đ. (SN 2006, xã Cam Lộ) bị ném vỏ chai bia trúng vùng mắt, gây thương tích nặng. Mẹ nạn nhân đã trình báo vụ việc tới Công an xã Cam Lộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

MINH PHONG