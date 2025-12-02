Quảng Trị: Kiểm tra hiện tượng giun bò lên khỏi mặt đất rồi chết khô hàng loạt

Theo phản ánh của người dân thôn Vịnh Sơn, hiện tượng xuất hiện trong vài ngày gần đây với mật độ giun dày đặc. Chị Nguyễn Thị Thoài, một người dân địa phương, cho biết: “Giun bò khắp các lối đi trong vườn. Khi nắng lên, chúng chết khô thành từng lớp, kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cảnh này”.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp triển khai kiểm tra hiện trường, thu mẫu và tiến hành các bước xác minh nguyên nhân để sớm đưa ra kết luận chính thức.
Theo nhận định ban đầu từ các chuyên gia môi trường, hiện tượng có thể liên quan đến biến động thời tiết, độ ẩm đất thay đổi đột ngột hoặc ô nhiễm môi trường đất, tuy nhiên cần kết quả phân tích chuyên môn để xác định nguyên nhân chính xác.