Xã hội

Quảng Trị: Kiểm tra hiện tượng giun bò lên khỏi mặt đất rồi chết khô hàng loạt

Ngày 2-12, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn vào cuộc kiểm tra hiện tượng giun đất bò lên mặt đất rồi chết khô hàng loạt, xảy ra tại một số khu dân cư trên địa bàn.

1000062871.jpg
Giun bò lên khỏi mặt đất và chết khô ở xã Phú Trạch

Theo phản ánh của người dân thôn Vịnh Sơn, hiện tượng xuất hiện trong vài ngày gần đây với mật độ giun dày đặc. Chị Nguyễn Thị Thoài, một người dân địa phương, cho biết: Giun bò khắp các lối đi trong vườn. Khi nắng lên, chúng chết khô thành từng lớp, kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cảnh này”.

1000062872.jpg
Người dân xã Phú Trạch nói chưa thấy bao giờ

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp triển khai kiểm tra hiện trường, thu mẫu và tiến hành các bước xác minh nguyên nhân để sớm đưa ra kết luận chính thức.

Theo nhận định ban đầu từ các chuyên gia môi trường, hiện tượng có thể liên quan đến biến động thời tiết, độ ẩm đất thay đổi đột ngột hoặc ô nhiễm môi trường đất, tuy nhiên cần kết quả phân tích chuyên môn để xác định nguyên nhân chính xác.

MINH PHONG

