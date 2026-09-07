TPHCM nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7-9, UBND TPHCM có văn bản xét đề xuất nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), làm cơ sở bảo tồn và lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Sở VH-TT TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng thời, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, thu thập, xác minh, hệ thống hóa các tư liệu lịch sử, tư liệu về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các tài liệu có liên quan để có cơ sở xác định giá trị, phạm vi nghiên cứu, bảo vệ của địa điểm.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 7-9

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở VH-TT tham mưu UBND TPHCM thực hiện các bước tiếp theo để lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích theo quy định. Trường hợp có cơ sở đề nghị xếp hạng di tích quốc gia, sở thực hiện thủ tục xin ý kiến thống nhất của cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở Trung ương theo quy định.

Cùng với đó, sở nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị địa điểm; trong đó có việc khoanh vùng bảo vệ, xây dựng bia tưởng niệm, bia giới thiệu và các hạng mục phù hợp khác sau khi có kết quả đánh giá giá trị và xác định phạm vi cần bảo vệ.

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

UBND TPHCM giao UBND Hòa Hưng phối hợp với Sở VH-TT trong quá trình khảo sát, nghiên cứu; cung cấp các thông tin, tài liệu hiện có liên quan đến địa điểm; quá trình phát hiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Trong thời gian nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, UBND phường Hòa Hưng phối hợp với đơn vị quản lý công viên thực hiện các biện pháp để giữ nguyên hiện trạng khu vực liên quan. Thành phố yêu cầu không tự ý di dời, cải tạo, xây dựng hoặc thực hiện các hoạt động có khả năng làm thay đổi, ảnh hưởng đến những yếu tố có giá trị lịch sử của địa điểm khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, đã có 592 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao phối hợp cung cấp hồ sơ, tư liệu về quá trình chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ; quá trình phát hiện, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực, cùng sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, lời kể nhân chứng và các tài liệu liên quan.

Sở Nội vụ phối hợp rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu về các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây; đồng thời phối hợp xác minh thông tin về số lượng, danh tính liệt sĩ trong phạm vi hồ sơ, tài liệu đang quản lý, lưu trữ (nếu có), phục vụ việc nghiên cứu, xác định giá trị lịch sử của địa điểm.

Đã quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 7-9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Qua tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B. Từ ngày 23-6 đến hết ngày 7-9-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật.

THU HOÀI