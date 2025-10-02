Quảng Trị: Tạm đình chỉ công tác nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Ngày 2-10, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), xác nhận đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – người trực tiếp phụ trách bếp ăn bán trú, nơi xảy ra vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2-10, được đưa ra sau buổi làm việc với phụ huynh có con em theo học tại trường.

Trước đó, sáng 26-9, như Báo SGGP đã đưa tin, 40 học sinh của trường nhập viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn sau khi ăn bánh tày tại bếp ăn bán trú của trường, gây bức xúc dư luận.

Hai ngày sau sự việc, 75 học sinh bán trú đồng loạt nghỉ học để phản đối cách quản lý bếp ăn. Đến nay, sau khi nhà trường cam kết chấn chỉnh, các em đã trở lại lớp, chỉ còn một số em sức khỏe chưa ổn định được giáo viên đến tận nhà thăm hỏi.

Phụ huynh đề nghị không để cô Đỗ Thị Hồng Huế phụ trách bếp ăn bán trú

Tại cuộc đối thoại chiều 1-10, hơn 20 phụ huynh phản ánh nhiều bất cập liên quan đến chất lượng bữa ăn, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và vấn đề đạo đức, uy tín của bà Đỗ Thị Hồng Huế. Theo hồ sơ, bà Huế từng bị UBND huyện Lệ Thủy kỷ luật khiển trách vào tháng 10-2023 do liên quan đến vụ việc “chiếm giữ tài sản của người khác”.

Trường học nơi 40 em ăn sáng bằng bánh tày ôi thiu và nhập viện

UBND xã Kim Ngân cho biết, việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho học sinh.

MINH PHONG