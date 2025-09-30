Xã hội

Vụ 40 học sinh nhập viện sau khi ăn bánh tày: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học vì lo ngại bữa ăn bán trú

Ngày 30-9, ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), cho biết toàn bộ 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện sau bữa ăn sáng ngày 26-9 đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Trường tiểu học Kim Thủy, nơi có 75 học sinh nghỉ học với lý do phụ huynh cho con ở nhà vì suất ăn không đảm bảo
Tuy nhiên, khi nhà trường tổ chức dạy học trở lại sau bão số 10, 75 học sinh bán trú đã đồng loạt nghỉ học. Qua nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng bữa ăn bán trú thiếu minh bạch, không đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt liên quan đến cách quản lý của bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Các em học sinh đều là người dân tộc Bru – Vân Kiều, sống ở vùng xa nên việc nghỉ học kéo dài có thể ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức. Chính quyền xã đã thành lập tổ công tác, đến từng hộ gia đình để vận động phụ huynh cho các em quay lại trường.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu thực phẩm buổi sáng xảy ra sự cố để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể.

Trước đó, như đã đưa tin, vào sáng 26-9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phát bánh tày cho học sinh ăn sáng. Sau đó, 40 học sinh có biểu hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, phải nhập viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để theo dõi và điều trị.

