Quảng Trị: Truy điệu, an táng 8 Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô

Ngày 8-11, tại hang Tám thanh niên xung phong (còn gọi là hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 8 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh năm 1972.

Tại buổi lễ, gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi vòng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Long trọng Lễ truy điệu, an táng 8 liệt sĩ tại hang Tám Cô

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Thành ủy TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 515 và thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.

Theo nguyện vọng gia đình, các liệt sĩ được nằm trong ngôi mộ chung

Trong quá trình tôn tạo khuôn viên hang Tám thanh niên xung phong, từ ngày 1 đến 15-10-2025, Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí cửa hang cũ.

Nhờ giám định ADN do Công ty cổ phần Gene Story hỗ trợ, đến nay 8 mẫu ADN trùng khớp với mẫu thân nhân 8 liệt sĩ. Theo nguyện vọng gia đình, các hài cốt được an táng trong cùng một ngôi mộ tại lối vào hang, nơi từng ghi dấu sự hy sinh anh dũng của họ trong mưa bom lửa đạn năm 1972.

Buổi lễ diễn ra trang trọng

Đọc diễn văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 xúc động: “Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, sự hy sinh của các anh, các chị là khúc tráng ca bi hùng, là minh chứng thiêng liêng cho chân lý ‘Không có gì quý hơn độc lập, tự do’. Sự trở về hôm nay không chỉ là thể xác, mà còn là linh hồn, ký ức và niềm tự hào của dân tộc”.

Hang Tám Cô, nơi 8 thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã ngã xuống để giữ mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam, trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và đồng đội đã dâng hương, dâng hoa, thực hiện nghi lễ an táng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu thịt cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

MINH PHONG