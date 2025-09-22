Quốc lộ 1K ùn ứ kéo dài, người dân chật vật di chuyển trong mưa

Mưa lớn trong buổi trưa 22-9 khiến quốc lộ 1K (đoạn qua phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và phường Tân Đông Hiệp (TPHCM)) ngập cục bộ, cộng thêm thi công dự án thoát nước làm hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài, người dân chật vật di chuyển.

Theo ghi nhận, đoạn đường từ khu vực cầu Hóa An (tỉnh Đồng Nai) đến khu vực Ngã tư Bình Thung (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) chỉ dài khoảng 4km nhưng di chuyển mất hơn 1 giờ đồng hồ. Hàng ngàn xe tải, xe khách ùn ứ, nhích từng chút một; nhiều đoạn, các phương tiện ô tô còn tràn sang cả làn đường dành cho xe 2 bánh, tạo khung cảnh giao thông lộn xộn, nguy hiểm.

Xe tải, ô tô con tràn sang làn dành cho xe 2 bánh, khiến giao thông trên quốc lộ 1K tê liệt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ở chiều ngược lại theo hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai, đoạn từ Ngã tư quốc lộ 1K – đường Mỹ Phước Tân Vạn, phương tiện giao thông cũng xếp hàng dài, nhích từng chút.

Xe 2 bánh chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực thi công trưa 22-9. Ảnh: XUÂN TRUNG

Anh Lê.X.T (ngụ TPHCM) ngao ngán: "Tôi xuất phát từ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai di chuyển theo hướng đến phường Dĩ An, TPHCM, với quãng đường dài khoảng 7km, lúc hơn 12 giờ trưa, nhưng để đi hết đoạn đường này phải mất hơn 1,5 tiếng, do có hơn một nửa chặng đường ùn tắc”.

Đường tránh công trình chỉ vừa một phương tiện di chuyển. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ông T.V.P (làm việc tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), thường xuyên di chuyển trên đường quốc lộ 1K về TPHCM, cho biết, đoạn qua phường Biên Hòa thường xuyên ùn tắc và mưa lớn là ngập, khiến người dân di chuyển rất khó khăn.

Ở chiều ngược lại trên tuyến quốc lộ 1k, hướng TPHCM - Đồng Nai, giao thông cũng trong tình trạng ùn ứ kéo dài. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nguyên nhân gây ùn ứ phương tiện giao thông là do các đơn vị đang thi công hạng mục cống qua đường quốc lộ 1K của gói thầu xây lắp số 2 Rạch Cái Cầu, thuộc dự án hệ thống thoát nước Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp. Đây là vùng giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp, TPHCM và phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người và phương tiện lưu thông đông đúc.

Mưa lớn gây ngập tại khu vực Suối Siệp, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp

Lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp hỗ trợ điều tiết giao thông

Ở khu vực thi công, lực lượng chức năng gồm công an, lực lượng an ninh trật tự cơ sở nỗ lực điều tiết phương tiện, nhưng do đường tránh công trình khá nhỏ, không đáp ứng được lưu lượng giao thông quá lớn.

XUÂN TRUNG