Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh, TPHCM

Ngày 20-8, xã Đông Thạnh (TPHCM) tổ chức ra mắt Hội doanh nghiệp xã Đông Thạnh, tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh ở xã.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã

Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời truyền đạt các chủ trương, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, gắn kết doanh nghiệp với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là một động lực then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội hoạt động hiệu quả, ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Hội doanh nghiệp xã Đông Thạnh Thái Hồng Kiên cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động, giữ gìn uy tín thương hiệu và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các thành viên trong hội hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống công dân. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng kinh tế.

Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh trao tặng phiếu mua hàng đến 114 hộ cận nghèo

Tại buổi lễ, Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh đã trao tặng phiếu mua hàng (tổng trị giá 57 triệu đồng) cho 114 hộ cận nghèo trên địa bàn.

NGÔ BÌNH