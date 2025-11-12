Ra mắt sách kỷ niệm 65 năm tình hữu nghị thủy chung Việt Nam – Cuba

Sáng 12-11, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ ra mắt cuốn sách 65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Trao tặng cuốn sách cho đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Ấn phẩm ra mắt nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960 – 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025. Cuốn sách là biểu tượng sống động cho tình cảm đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc, được đánh giá là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Với hơn 200 trang khổ lớn, cuốn sách tập hợp nhiều hình ảnh, tư liệu quý, chia làm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Fidel Castro: Người đặt nền móng lịch sử cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba; 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực; Dấu ấn những chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo hai nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước là điểm tựa vững chắc để Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, tiếp tục kiên định với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới”. Ông cũng khẳng định, cuốn sách góp phần lan tỏa giá trị của mối quan hệ đoàn kết, giáo dục thế hệ trẻ hai nước trân trọng và gìn giữ tình bạn đặc biệt này.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, đánh giá cao giá trị cuốn sách, coi đây là “một đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và tình đoàn kết mẫu mực giữa hai dân tộc”. Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì những nỗ lực giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Cuba và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

MAI AN