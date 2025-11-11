Ra mắt sách tranh “Con quỷ hút mây” của tác giả nhí 12 tuổi

Tập sách tranh Con quỷ hút mây của Nguyễn Thuần Nhiên – cô bé 12 tuổi đến từ Lâm Đồng – vừa được ra mắt, do Slowbooks và NXB Hà Nội phối hợp phát hành.

Bắt đầu viết truyện từ năm 10 tuổi, sau 2 năm, tác phẩm đầu tay của Thuần Nhiên chính thức đến tay bạn đọc. Với trí tưởng tượng phong phú, tác giả nhí đã tạo nên một thế giới kỳ ảo xoay quanh nhân vật “quỷ hút mây” có tên U Ám – sinh vật khổng lồ, kỳ dị nhưng cũng giàu cảm xúc.

Sách tranh "Con quỷ hút mây" được cô bé Nguyễn Thuần Nhiên sáng tác năm 10 tuổi

Thông qua câu chuyện dí dỏm và giàu tính ẩn dụ, Thuần Nhiên dẫn dắt bạn đọc khám phá thế giới nội tâm của trẻ em, nơi những người bạn tưởng tượng không chỉ mang lại niềm vui mà còn truyền tải bài học về tình bạn, sự sẻ chia và trí tưởng tượng không giới hạn.

Tác phẩm được minh họa bởi họa sĩ Khánh Linh, góp phần tái hiện vùng đất Đà Lạt huyền bí – nơi khởi nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Tranh vẽ mô tả sinh động khung cảnh thiên nhiên và các loài sinh vật trong truyện, nâng cao trải nghiệm thị giác cho độc giả nhỏ tuổi.

Cô bé Nguyễn Thuần Nhiên, hiện đã lên 12 tuổi, đang học tập và sinh sống tại Đà Lạt (Lâm Đồng

Thế kỷ 21 là thế kỷ của thị giác, đến nay, hầu như rất ít các cuốn sách dành cho trẻ em chỉ in thuần truyện mà không có tranh minh họa. Đây cũng lời khẳng định trong xu hướng làm sách cho tất cả các đơn vị phát hành và xuất bản: Mối quan hệ giữa truyện và tranh là không thể tách rời trong sách trẻ em.

QUỲNH YÊN