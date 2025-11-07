Hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", phường Bình Tân (TPHCM) cho ra mắt ứng dụng “Bình Tân Mặt trận số” và ra mắt câu lạc bộ “đại sứ số”, khẳng định bước tiến mới trong chuyển đổi số tại địa phương này.

Ngày 7-11, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), gắn với Ngày hội “Bình Tân nghĩa tình, đại đoàn kết”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cùng lãnh đạo phường tại buổi ra mắt các ứng dụng

Trong buổi họp mặt, phường Bình Tân ra mắt các ứng dụng “Bình Tân học vụ số”, “Bình Tân Mặt trận số” và ra mắt câu lạc bộ “Đại sứ số”. Đây là chuỗi hoạt động thể hiện bước tiến mới trong chuyển đổi số tại phường Bình Tân.

Phường cũng trao phương tiện sinh kế cho các hộ cận nghèo, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Đồng thời, tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân; tổ chức “siêu thị 0 đồng”.

Phường Bình Tân trao sổ tiết kiệm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu chia sẻ, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân không ngừng quan tâm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Phường Bình Tân tổ chức "siêu thị 0 đồng"

Cùng với đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh trên địa bàn phường.

VĂN MINH