Kiểm tra 121 nhà hàng tiệc cưới, phát hiện 1 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa rà soát và kiểm tra đột xuất 130 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố.

Trước đó, báo chí phản ánh một số tồn tại về việc để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ tại một nhà hàng tiệc cưới

Trong 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới được đưa vào diện rà soát, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế 121 cơ sở.

9 cơ sở còn lại không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 1 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với hành vi “kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”. Cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

120 cơ sở còn lại được ghi nhận tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 99,17%.

Theo Sở An toàn thực phẩm, tỷ lệ tuân thủ cao phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn TPHCM nâng lên rõ rệt.

Cũng qua kiểm tra, các đoàn công tác ghi nhận phần lớn trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn đáp ứng yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm. Hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu được lưu trữ tương đối đầy đủ.

Ngoài ra, đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Đây được xem là yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong hoạt động phục vụ tiệc đông người.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, vào dịp cao điểm, khi lượng khách tăng đột biến, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số cơ sở vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Một số tồn tại từng được báo chí phản ánh như để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, đặc biệt là lao động thời vụ, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

KHÁNH CHI