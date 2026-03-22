Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ: Sức bật mới cho văn hóa TPHCM

Sau gần 3 năm khởi công xây dựng và hoàn thiện, công trình văn hóa trọng điểm Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ) đã được bàn giao cho Sở VH-TT TPHCM.

Từ đây, TPHCM có thêm một điểm hẹn văn hóa quy mô, hiện đại, nơi tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa - nghệ thuật đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân TPHCM và du khách quốc tế.

Công trình văn hóa hiện đại

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (gọi tắt là Rạp xiếc) là công trình văn hóa hiện đại quy mô nhất của TPHCM hiện nay với diện tích đất sử dụng hơn 10.000m2, tổng mức đầu tư từ ngân sách TPHCM là 1.395 tỷ đồng.

Khuôn viên bên ngoài Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, triển lãm nghệ thuật. (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Rạp xiếc được hoàn thiện với 12 tầng nổi, gồm các khối hành chính, dịch vụ, khu trưng bày triển lãm, tổ chức hội nghị, nhà hàng, tầng hầm để xe... Điểm nhấn của công trình là sân khấu chính 2.000 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống nâng xoắn ốc đa năng, có thể hoạt động cả trong môi trường khô và nước, đáp ứng yêu cầu đa dạng trong dàn dựng các chương trình. Để phục vụ nhu cầu đặc thù của biểu diễn xiếc, mặt sân khấu có cấu tạo phù hợp với các loại hình nghệ thuật xiếc (nhào lộn trên không, tung hứng, ảo thuật, xiếc cho thú…).

Ngoài ra, sân khấu có thể đáp ứng các loại hình biểu diễn khác như trượt băng nghệ thuật, biểu diễn nhạc kịch, hòa nhạc, ca múa, tổ chức các festival, liên hoan nghệ thuật… Phía dưới sân khấu có một bể nước di động với kích thước lớn, có các hệ thống nâng chìm, hỗ trợ các màn diễn nghệ thuật kỹ thuật cao.

Công trình còn có một phòng tập luyện và biểu diễn đa năng, với 300 chỗ ngồi được trang bị nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại trên cao hỗ trợ công tác dàn dựng, biểu diễn. Đây cũng là phòng tập cho nghệ thuật xiếc được đánh giá hiện đại nhất trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, rạp xiếc còn có đầy đủ các hạng mục phụ trợ: khu cây xanh, hệ thống kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống an ninh...

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ hiện đại, đa công năng, hứa hẹn là điểm đến vui chơi và giải trí mang đậm bản sắc văn hóa dành cho nhân dân TPHCM và du khách quốc tế. (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Theo kế hoạch, công trình không chỉ là địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà còn được định hướng phát triển là một trung tâm đào tạo nghệ thuật biểu diễn, tổ chức các cuộc hội nghị, gặp gỡ, trao đổi về văn hóa - nghệ thuật trong và ngoài nước, tổ chức các sự kiện quy mô, xứng đáng là một trong những công trình thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của TPHCM. Và tương lai, với vị trí cách bến tàu điện đô thị metro chỉ vài trăm mét, công trình sẽ tăng sức thu hút với nhân dân và du khách quốc tế, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vui chơi giải trí của công chúng gần xa.

Điểm hẹn của sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao

Đánh giá về vị thế của Rạp xiếc trong đời sống văn hóa của TPHCM, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Rạp xiếc sẽ là nơi biểu diễn các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, là điểm đến hấp dẫn, đúng với định hướng trở thành “trung tâm biểu diễn nghệ thuật hàng đầu khu vực phía Nam”. Ngoài ra, để Rạp xiếc có thể đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước, sở sẽ xã hội hóa nguồn lực đầu tư, đa dạng dịch vụ phụ trợ, tăng cường hợp tác quốc tế; đồng thời vẫn đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đi vào hoạt động đúng thời điểm đầy ý nghĩa, khi Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về phát triển công nghiệp văn hóa. Công trình sẽ là một trong những điểm nhấn của thành phố, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, vừa phục vụ đồng bào thành phố, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu đóng góp cho sự phát triển của văn hóa thành phố. Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận

Hiện Sở VH-TT TPHCM đã giao Trung tâm Nghệ thuật TPHCM quản lý và vận hành công trình. Trong giai đoạn đầu, trung tâm sẽ tổ chức các suất diễn nghệ thuật như hát bội, cải lương… phục vụ miễn phí dành cho sinh viên các trường văn hóa, các đối tượng chính sách, nhân dân địa phương. Người dân khi đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ được mời đi tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm công trình văn hóa quy mô và độc đáo này.

Tháng 7-2026, vở xiếc Vùng đất kỳ bí phiên bản mới với quy mô hoành tráng, khai thác triệt để những phương tiện thiết bị hiện đại của Rạp xiếc sẽ được công diễn. Đây cũng là một trong những chương trình nghệ thuật lớn của TPHCM chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Tiếp đó, vào tháng 11-2026, Rạp xiếc sẽ là nơi diễn ra Liên hoan Xiếc quốc tế TPHCM. Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM Lê Hồng Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, đã có 8 đoàn của 8 quốc gia nhận lời tham gia liên hoan. Đây sẽ là cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế một công trình văn hóa hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng các mối quan hệ giao lưu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”.

Theo ông Lê Hồng Sơn, để phát huy hết công năng của Rạp xiếc, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM đã mở rộng hợp tác với Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM để đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ngoài ra, trung tâm cũng hướng đến hợp tác với các đơn vị xã hội hóa, tổ chức các chương trình giải trí tổng hợp, các cuộc thi hoa hậu, triển lãm hội họa, mỹ thuật, nhiếp ảnh…

THÚY BÌNH