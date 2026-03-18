TPHCM: Bàn giao và đưa vào vận hành công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Sáng 18-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đã bàn giao công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ) cho Sở VH-TT TPHCM quản lý và vận hành.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM Võ Đức Thanh ký văn bản bàn giao công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cho Sở VH-TT TPHCM.

Dự lễ bàn giao có các đồng chí: Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM; Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình văn hóa - dân dụng cấp 1, thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là 100 năm. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng là 31.668,7m2, gồm: 2 tầng ngầm; khối rạp xiếc và biểu diễn đa năng với 12 tầng nổi.

Sân khấu chính của công trình có quy mô 2.000 chỗ ngồi với trần cao khoảng 24m, tích hợp hệ thống âm thanh - ánh sáng - cơ khí sân khấu hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng - hạ, hồ nước, sân băng...

Trước đó, công trình được khánh thành vào ngày 19-8-2025, nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Sân khấu chính với thiết kế 2.000 chỗ ngồi khang trang, hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng - hạ, hồ nước, sân băng....

Sau khi khánh thành công trình, Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM đã tập trung vào việc đào tạo, chuyển giao chuyên môn, kiến thức cho nguồn nhân lực tiếp nhận, quản lý vận hành công trình. Đến nay, có khoảng 40 chuyên gia có chứng chỉ quốc tế.

Theo kế hoạch, Sở VH-TT TPHCM giao Trung tâm Nghệ thuật TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sĩ tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại, phong phú hình thức kết hợp tham quan Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cho người dân.

Từ tháng 4 đến tháng 6-2026, Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM sẽ tổ chức sáng đèn thử nghiệm sân khấu bằng một số chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ miễn phí dành cho thiếu nhi, học sinh - sinh viên, đối tượng chính sách, người dân địa phương… thông qua hình thức đăng ký nhận vé tại Trung tâm Nghệ thuật TPHCM. Đơn vị quản lý và vận hành Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cũng có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tổ chức biểu diễn từ tháng 7-2026 với vở xiếc Vùng đất kỳ bí, tổ chức Liên hoan xiếc quốc tế TPHCM vào tháng 11-2026…

THÚY BÌNH