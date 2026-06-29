"Romantic Gems" thăng hoa cùng những tuyệt tác âm nhạc lãng mạn

Chương trình hòa nhạc giao hưởng "Romantic Gems - A Night of Tchaikovsky & Dvorak" thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển TPHCM và du khách quốc tế đến thưởng thức. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhạc viện TPHCM tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, được thành lập năm 1956. Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường lấy tên Nhạc viện TPHCM, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu âm nhạc chuyên nghiệp, đào tạo từ bậc trung cấp đến tiến sĩ.

Từ đầu năm 2026, Nhạc viện TPHCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, từ các cuộc thi thiết kế logo, sáng tác âm nhạc đến các chương trình hòa nhạc như Unfinished Symphony, New Generation, Spring Piano Concert, Summer Concert, Romantic Gems..., hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Với chương trình hòa nhạc giao hưởng Romantic Gems - A Night of Tchaikovsky & Dvorak, đông đảo khán giả thành phố và du khách quốc tế đã đến thưởng thức tài năng biểu diễn của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nghệ sĩ piano Trần Yến Nhi và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TPHCM (HCSO).

Mở màn chương trình là điệu Valse nổi tiếng trong vở ballet Người đẹp ngủ trong rừng của Tchaikovsky. Giai điệu du dương, trầm bổng đưa khán giả trở lại với những ký ức đẹp về câu chuyện cổ tích gắn bó cùng tuổi thơ nhiều thế hệ.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nghệ sĩ piano Trần Yến Nhi và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TPHCM (HCSO) biểu diễn trong chương trình "Romantic Gems - A Night of Tchaikovsky & Dvorak". Ảnh: THÚY BÌNH

Sau đó, nghệ sĩ piano trẻ Trần Yến Nhi, được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky danh tiếng, cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trình diễn bản Piano Concerto No. 1 giọng Si giáng thứ. Kiệt tác của thời kỳ lãng mạn gây ấn tượng với phần mở đầu hoành tráng, kỹ thuật piano điêu luyện và những giai điệu giàu cảm xúc.

Tiếp nối chương trình, các nghệ sĩ đã biểu diễn đặc sắc bản Giao hưởng số 8 giọng Sol trưởng của Dvorak - một trong những kiệt tác của nhà soạn nhạc, mang giai điệu tươi sáng và đậm chất dân gian Tiệp Khắc.

Hai nhà soạn nhạc lừng danh thế kỷ 19 là Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Nga) và Antonin Dvorak (Séc) – những đại diện tiêu biểu của trường phái âm nhạc Lãng mạn, đã để lại cho đời nhiều tuyệt tác, trở thành những viên ngọc quý của nền âm nhạc phương Tây nửa sau thế kỷ 19.

Tin liên quan Dàn nhạc SSO đưa giao hưởng thơ Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vào đêm hòa nhạc tháng 3

THÚY BÌNH