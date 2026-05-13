Khai mạc phiên toàn thể Hội nghị triển lãm Biztech 2026

Sáng 13-5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) khai mạc phiên toàn thể Hội nghị và triển lãm Biztech 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên AI Agentic”, chương trình do Bộ KH-CN bảo trợ, diễn ra từ ngày 12 đến 13-5, tại TPHCM.

Trong 2 ngày, Biztech 2026 sẽ diễn ra các hoạt động như triển lãm giới thiệu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và hoạt động kết nối giao thương 1:1 giữa các doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại khu vực triển lãm

Bên cạnh đó, thông qua các phiên hội thảo chuyên đề, 50 diễn giả sẽ giới thiệu xu hướng đưa AI Agentic vào quá trình vận hành của doanh nghiệp như: Hạ tầng thanh toán số, giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, chiến lược và giải pháp bảo vệ hạ tầng mạng trọng yếu…

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN) phát biểu tại phiên khai mạc Biztech 2026.

Đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc Biztech 2026, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN), nhận định doanh nghiệp triển khai AI sớm sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh và có cơ hội dẫn dắt thị trường.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, với dân số trẻ, khả năng thích ứng công nghệ nhanh cùng cộng đồng doanh nghiệp năng động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội chiến lược để bứt phá, tiến nhanh vào các mô hình tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu và nền tảng số.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, phát biểu khai mạc

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, đánh giá việc tiếp cận AI của doanh nghiệp Việt Nam rất rộng, nhưng chưa ứng dụng sâu vào hoạt động sản xuất, chưa có đội ngũ nhân sự chuyên trách về AI .

Thông qua các phiên hội thảo chuyên đề, sẽ cung cấp những giải pháp thực tế, qua đó thay đổi cách tiếp cận của doanh nghiệp tại TPHCM và trong khu vực về ứng dụng AI.

BÙI TUẤN

