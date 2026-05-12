Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm ĐHQG TPHCM và các trí thức

Ngày 12-5, đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18-5.

Trao đổi với đoàn công tác, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, thời gian qua, ĐHQG TPHCM đã phối hợp với TPHCM triển khai nhiều chương trình hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của thành phố, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2022-2025, hai bên đã triển khai 45 nhiệm vụ trọng tâm với 54 nội dung cụ thể trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc sức khoẻ, thành công tới đội ngũ các GS, TS, nhà khoa học của ĐHQG TPHCM nhân Ngày KHCN và ĐMST Việt Nam 18-5.

Tiếp nối kết quả đạt được, ĐHQG TPHCM và TPHCM đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo đó, TPHCM đặt hàng ĐHQG TPHCM đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ số, khoa học cơ bản, đường sắt đô thị và trung tâm tài chính quốc tế.

ĐHQG TPHCM cũng chủ trì nghiên cứu các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số; xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp; nghiên cứu hệ thống quản lý tín chỉ carbon rừng tại Cần Giờ và Côn Đảo; triển khai các đề án về vi mạch bán dẫn, thiết bị bay không người lái và hình thành Trung tâm Đào tạo AI của ASEAN.

PGS-TS Trần Cao Vinh cho biết thêm, đề án xây dựng giải pháp tổng thể đưa TPHCM trở thành “thành phố toàn cầu đáng sống” sẽ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của ĐHQG TPHCM trong thời gian tới, thể hiện khát vọng đưa tri thức khoa học thành động lực thúc đẩy thịnh vượng cho cộng đồng.

Đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao những kết quả ĐHQG TPHCM đạt được trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với TPHCM; đồng thời gửi lời chúc mừng đến đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học của ĐHQG TPHCM nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, ĐHQG TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược, gắn với nhu cầu thực tiễn của thành phố, "đào tạo theo đơn đặt hàng" của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM tiếp tục tăng cường nghiên cứu, tư vấn, phản biện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, quy hoạch và xây dựng cơ chế đặc thù; triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển bền vững, tạo ra các sản phẩm, mô hình và giải pháp có tính ứng dụng cao.

Đồng chí Nguyễn Việt Long tặng quà chúc mừng TS. Huỳnh Ngọc Đáng.

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc sức khỏe TS Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương cũ, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Bình Dương và TS Nguyễn Quốc Cường, nguyên Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Dương cũ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Đồng chí Nguyễn Việt Long tặng quà chúc mừng TS. Nguyễn Quốc Cường.

Đồng chí Nguyễn Việt Long gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe TS Huỳnh Ngọc Đáng, TS Nguyễn Quốc Cường cùng gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn hai chuyên gia tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho các chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

