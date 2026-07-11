Co.opmart làm mới trải nghiệm, lan tỏa tiêu dùng xanh

Ngày 11-7, tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), Saigon Co.op chính thức đưa vào vận hành không gian mua sắm thế hệ mới của hệ thống Co.opmart.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại lễ công bố không gian mua sắm mới Co.opmart Xa Lộ Hà Nội. Ảnh MINH XUÂN

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường và trải nghiệm mua sắm tiện lợi, mô hình bán lẻ mới không chỉ nâng cấp diện mạo siêu thị mà còn gia tăng hiện diện của các sản phẩm xanh, hàng OCOP, đặc sản vùng miền và nhiều tiện ích hiện đại, hướng đến hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Không gian bán lẻ mới theo xu hướng tiêu dùng hiện đại

Ngay trong ngày đầu đưa vào hoạt động, không gian mới của Co.opmart Xa Lộ Hà Nội thu hút đông đảo người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm. Khác với hình ảnh siêu thị truyền thống, diện mạo mới được thiết kế theo phong cách mở với mặt tiền hiện đại, lối đi rộng, hệ thống quầy kệ, ánh sáng và biển chỉ dẫn được bố trí khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và rút ngắn thời gian mua sắm.

Khu vực ẩm thực tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội được bố trí hiện đại, tiện nghi, mang đến không gian nghỉ chân và thưởng thức ẩm thực thuận tiện cho khách hàng trong suốt hành trình mua sắm. Ảnh QUANG ĐỊNH

Điểm nhấn của mô hình mới là sự gia tăng các không gian trải nghiệm. Khu ẩm thực được đầu tư sạch sẽ, hiện đại; khu trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng Việt được thiết kế nổi bật; các điểm check-in mang bản sắc văn hóa Việt cùng khu trải nghiệm sản phẩm tạo thêm điểm dừng chân cho khách hàng trong suốt hành trình mua sắm.

Ghi nhận tại siêu thị cho thấy, cùng với việc thay đổi không gian, các nhà cung ứng cũng đồng hành mang đến nhiều nhóm hàng mới phục vụ người tiêu dùng. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, khu vực hàng xanh được mở rộng với rau củ đạt tiêu chuẩn VietGAP, trái cây trong nước, thực phẩm hữu cơ, các sản phẩm có bao bì thân thiện môi trường, hàng OCOP và đặc sản vùng miền. Nhiều thương hiệu Việt như Vinamilk, Colusa - Miliket cùng các doanh nghiệp thực phẩm chế biến cũng giới thiệu đa dạng sản phẩm ngay tại khu trải nghiệm, giúp khách hàng dễ tiếp cận và lựa chọn hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, điều chị ấn tượng nhất là không gian mua sắm trở nên thông thoáng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi. “Trước đây mình thường chỉ mua những mặt hàng quen thuộc. Nay các khu hàng OCOP, thực phẩm xanh và sản phẩm thân thiện môi trường được bố trí rõ ràng nên tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu hơn. Gia đình cũng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe và giảm tác động đến môi trường”, chị Hương chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Minh Phúc (TP Thủ Đức) cho rằng không gian mới mang lại cảm giác thoải mái, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ. “Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm, ăn uống và tìm hiểu sản phẩm khiến mỗi lần đến siêu thị không còn đơn thuần là mua hàng mà trở thành hoạt động của cả gia đình.”

Đổi mới để giữ chân khách hàng và lan tỏa tiêu dùng xanh

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, hệ thống hiện phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày, trong khi nhu cầu và hành vi tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh. Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến giá cả thì nay họ còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và những giá trị bền vững mà doanh nghiệp mang lại.

Chính vì vậy, Saigon Co.op đang từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống bán lẻ theo hướng rộng rãi, thông thoáng, hiện đại và thân thiện hơn, đặc biệt hướng đến các gia đình trẻ và thế hệ khách hàng mới. Không gian mua sắm không chỉ là nơi giao dịch mà còn trở thành điểm trải nghiệm, nơi khách hàng có thể khám phá sản phẩm, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu hàng Việt và các sản phẩm xanh ngay tại siêu thị.

Diện mạo mới của Co.opmart Xa Lộ Hà Nội với không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh QUANG ĐỊNH

Theo ông Thắng, cùng với việc cải thiện không gian, Saigon Co.op tiếp tục duy trì lợi thế về hàng hóa đa dạng, giá cả cạnh tranh, đồng thời phát triển nhiều combo tiết kiệm và các chương trình khuyến mại để khách hàng lựa chọn nhanh hơn, tối ưu chi tiêu trong bối cảnh sức mua còn nhiều áp lực. Việc đầu tư đồng thời vào không gian, danh mục hàng hóa và chính sách giá nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng sự gắn kết và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu bán lẻ thuần Việt.

“Nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng đang thay đổi từng ngày. Vì vậy, chúng tôi cũng phải liên tục đổi mới từ không gian, hàng hóa đến các chương trình bán hàng để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người tiêu dùng”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Saigon Co.op cho biết, việc làm mới hệ thống lần này không chỉ nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng của giới trẻ mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Khi các sản phẩm xanh, hàng OCOP, đặc sản địa phương và hàng Việt chất lượng cao được bố trí nổi bật, kết hợp với không gian mua sắm thuận tiện và các chương trình ưu đãi, người tiêu dùng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn và từng bước hình thành thói quen lựa chọn những sản phẩm có lợi cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Không gian mới tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội cũng là mô hình sẽ được Saigon Co.op từng bước nhân rộng trên toàn hệ thống trong thời gian tới. Theo doanh nghiệp, đây là bước chuyển từ mô hình bán lẻ truyền thống sang bán lẻ trải nghiệm, lấy khách hàng làm trung tâm và xem tiêu dùng xanh là một trong những động lực tăng trưởng mới.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op đồng thời triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, đồng giá, combo hàng Việt tiết kiệm, thu cũ đổi mới giảm đến 50% và nhân ba điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Không chỉ kích cầu tiêu dùng, các chương trình này còn góp phần đưa sản phẩm xanh và hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, qua đó lan tỏa lối sống tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

PHÚC ANH