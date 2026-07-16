50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk Sure tiếp tục chăm sóc sức khỏe tuổi 50+

Suốt nửa thế kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk đã trở thành thương hiệu gắn bó với nhiều thế hệ. Khi bước sang tuổi 50, nhiều người không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn bắt đầu một giai đoạn sống mới với mong muốn duy trì sức khỏe để tiếp tục theo đuổi những đam mê. Trong hành trình đó, việc chủ động bổ sung dinh dưỡng ngày càng được nhiều người quan tâm, trong đó Vinamilk Sure là một trong những lựa chọn được người tiêu dùng tin tưởng.

Những người tiêu dùng đồng niên 1976 tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ở Bắc Ninh). Ảnh: Vi Nam

Được biết gần đây, công ty đã tổ chức chương trình người tiêu dùng sinh năm 1976 có chuyến tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Bắc Ninh), trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, công nghệ và hệ thống kiểm soát chất lượng của Vinamilk. Chuyến tham quan không chỉ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng mà còn góp phần củng cố niềm tin đối với thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều gia đình Việt suốt 50 năm.

Chương trình cũng truyền tải thông điệp rằng, tuổi 50 không phải là điểm dừng, mà là giai đoạn mỗi người có thể sống chủ động, bản lĩnh và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn nếu biết chăm sóc sức khỏe từ sớm.

Bà Quách Mỵ Dung (Hà Nội) cho biết, từ nhỏ bà đã quen thuộc với các sản phẩm Vinamilk khi bố công tác trong ngành y. Đến nay, sau gần nửa thế kỷ gắn bó với thương hiệu, bà vẫn lựa chọn Vinamilk Sure để bổ sung dinh dưỡng hằng ngày.

Sau tuổi 50, nhiều người lựa chọn Vinamilk Sure để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày, góp phần duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Vi Nam

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Linh, Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng, Phòng khám Đa khoa An Khang, sau tuổi 50 cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi về cấu trúc và chức năng của các cơ quan, đặc biệt là hệ cơ, xương khớp, sức bền cũng như khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng. Do đó, xây dựng chế độ ăn cân đối kết hợp bổ sung các dưỡng chất phù hợp là giải pháp quan trọng giúp người lớn tuổi duy trì thể trạng, nâng cao chất lượng sống và tiếp tục tham gia các hoạt động yêu thích. "Dinh dưỡng ở giai đoạn này không chỉ nhằm bồi bổ cơ thể mà còn là nền tảng để duy trì sức khỏe lâu dài" bác sĩ Nguyễn Vũ Linh nhận định.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bà Quách Mỵ Dung cho biết dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn duy trì niềm đam mê du lịch và đã khám phá hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. "Muốn theo đuổi những chuyến đi dài và các hoạt động mình yêu thích thì điều quan trọng nhất là giữ được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi duy trì sử dụng Vinamilk Sure mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng và luôn mang theo trong các chuyến đi", bà Dung chia sẻ.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết gia đình bà đã sử dụng nhiều sản phẩm của Vinamilk từ khi các con còn nhỏ. Sau chuyến tham quan nhà máy, bà càng yên tâm hơn khi trực tiếp chứng kiến dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Tham quan nhà máy Vinamilk với dây chuyền khép kín, càng củng cố niềm tin bền vững của người tiêu dùng với thương hiệu sữa Quốc gia. Ảnh: Vi Nam

Theo Vinamilk, dòng sản phẩm Vinamilk Sure được phát triển dành cho người trưởng thành, đặc biệt là nhóm từ 50 tuổi trở lên, với nhiều giải pháp dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu khác nhau. Trong đó, Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe; Sure Diacerna dành cho người bệnh đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường; Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp.

Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng theo từng độ tuổi của Vinamilk cũng được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold được trao giải ở hạng mục "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi".

Với Vinamilk Sure Prevent Gold, đó là hành trình nghiên cứu và phát triển giải pháp dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên – độ tuổi mà nhu cầu duy trì sức khỏe, thể trạng và chất lượng sống ngày càng được quan tâm. Với thế hệ 1976, hành trình nửa đời đồng hành cùng Vinamilk không dừng lại ở những ký ức quen thuộc, mà tiếp tục được nối dài bằng sự lựa chọn dinh dưỡng xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình, cùng niềm tin vào chất lượng và uy tín của thương hiệu. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Vinamilk Sure hôm nay tiếp tục là người bạn đồng hành, giúp người tiêu dùng chủ động chăm sóc sức khỏe để tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn sau tuổi 50

MINH XUÂN