Saigon Co.op tăng kích cầu tiêu dùng

Sản phẩm giặt xả đang được giảm giá mạnh tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Theo đó, từ nay đến hết ngày 10-4, tại 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket trực thuộc hệ thống Saigon Co.op sẽ đồng loạt thực hiện chương trình “Lễ hội giặt xả - Mua nhiều giảm nhiều”.

Hơn 500 sản phẩm giặt xả (nước giặt, viên giặt, nước xả, bột giặt, nước lau sàn, nước rửa chén …); sản phẩm vệ sinh cá nhân (dầu gội, sữa tắm, kem xả tóc, dầu dưỡng tóc, kem đánh răng …) được giảm giá đến 50%. Đặc biệt, với khách hàng thành viên, Co.opmart, Co.opXtra tiếp tục nâng mức ưu đãi theo cấp độ thẻ, theo đó, có hơn 100 sản phẩm bán dành riêng với mức giá chỉ từ 5.000 đồng trở lên.

Hơn 500 sản phẩm giặt xả được Saigon Co.op giảm giá mạnh lên đến 50%

Được biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 3-2024 ước đạt 509,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức mua trên thị trường đã phục hồi sau thời gian giảm mạnh do lạm phát gia tăng, người dân thắt chặt chi tiêu.

Ở góc độ khác, đại diện Saigon Co.op cho biết thêm, sức hấp dẫn của hệ thống bán lẻ thuần Việt hàng đầu Việt Nam xuất phát từ việc Saigon Co.op triển khai chương trình khách hàng thành viên từ năm 1997. Chương trình khách hàng thành viên là một trong những dịch vụ khách hàng nổi bật của Saigon Co.op, có thể chăm sóc khách hàng chu đáo theo đúng phương châm “Bạn của mọi nhà gồm 4 cấp độ thành viên mà khách hàng mua sắm tại các siêu thị thuộc Saigon Co.op có thể hướng đến gồm: Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim. Mỗi cấp độ đều được hưởng những chăm sóc đặc biệt.

Hơn 27 năm triển khai chương trình, chương trình khách hàng thành viên luôn không ngừng cải tiến và được khách hàng nhiệt tình ủng hộ với các đặc quyền nổi bật như hạng thẻ càng cao ưu đãi càng lớn, chiết khấu ngay trên hóa đơn mua hàng, tặng voucher mua sắm, đổi điểm dễ dàng, tích điểm nhanh chóng, nhận quà tặng thành viên cuối năm, nhận phiếu thưởng dịp sinh nhật.... Ưu điểm vượt trội của chương trình là khách hàng có thể nhanh chóng chuyển điểm tích lũy thành giá trị thanh toán trực tiếp vào hóa đơn tại quầy thu ngân, vào thời điểm bất kỳ trong năm.

Khách hàng lựa chọn tiêu dùng sản phẩm giặt xả tại hệ thống các điểm bán của Saigon Co.op

Các chương trình khuyến mãi nổi bật cụ thể:

· Lễ hội giặt xả Mua nhiều giảm nhiều: giảm mạnh đến 50%, mua 2 tính tiền 1, đặc biệt khi mua sản phẩm thứ 2, 4, 6,… chỉ còn từ 0 đồng cho mặt hàng giặt xả: nước giặt Lix Matic nước hoa 3.6kg, nước tẩy Javel Lix 1kg; nước giặt Lix nước hoa 3.6kg, nước giặt Comfort thiên nhiên thanh khiết túi 3kg, viên giặt Omo sương mai tinh khiết/hương tươi mát 315g, nước xả Comfort nước hoa thiên nhiên quyến rũ 3.2L…

Hạng càng cao – Giảm càng sâu: ưu đãi giảm sâu chỉ còn từ 15.000 đ đến 489.000 đồng cho các sản phẩm nước tương, nước giải khát, sữa tươi, mì gói, nước xả, nước giặt, giấy vệ sinh, khăn tắm sợi tre, bộ drap Tencel, gối nằm cao su, sữa tắm, nước tẩy trang…

áp dụng ngày 28-3 và 4-4 đồng giá 5.000 đồng cho các sản phẩm hạt nêm Co.op Select heo xương ống tuỷ 380g, bao tay Co.op Select tiện dụng, khăn ăn Co.op Finest, nước rửa chén tinh dầu gừng cam Co.op Select 500g, nước giặt Lix, nước xịt vải Downy, giấy vệ sinh Premier Deluxe, nước rửa chén Power100… khi khách hàng mua sắm với hoá đơn trên 300.000 đồng Mua nhiều ưu đãi lớn : ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm thứ 2, 4, 6 : kem đánh răng Closeup White Now khoáng trắng tự nhiên/tinh thể blue Sapphire 100g giá 27.000 đồng/hộp; sữa tắm dê D&E White care 1.2L giá 25.000 đồng/chai; quần đùi nam từ 14.000 đồng/cái đến 20.000 đồng/cái; nước tẩy VIM Toilet đậm đặc xanh biển 880ml giá 19.900 đồng/chai; gạo thơm ST25 Co.op Finest 5kg giá 89.000 đồng/túi; drap cotton Co.op Select 1.6x2m giá 99.000 đồng/cái…

· Chương trình trên kênh online: tặng điểm thưởng, giảm giá, mini game “Bắt deal Ngày đôi” săn voucher giảm giá 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000đồng…

MINH XUÂN