"PHẦN MỀM" - Lợi thế đặc biệt trong mô hình bất động sản tích hợp

Với kinh nghiệm 33 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, Nam Long tin rằng thị trường dần ổn định, bước vào chu kỳ tăng tốc. Nhu cầu của người dân dần không còn gói gọn “có nhà để ở” mà là không gian sống toàn diện, đáp ứng nhu cầu ở, vui chơi, làm việc, kết nối cộng đồng. Điều này thể hiện đặc trưng của nền kinh tế đang phát triển ổn định và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Bối cảnh trên đặt các doanh nghiệp bất động sản vào “sân chơi mới”, với thách thức lẫn cơ hội để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thị trường dẫn dắt chiến lược

Với kinh nghiệm hơn 30 năm ở các thị trường đã phát triển mạnh như Trung Quốc và Singapore, ông Lucas Loh đảm nhận vai trò CEO của Nam Long từ năm 2024, tiếp nối hành trình đưa doanh nghiệp trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Một trong những quan điểm quản trị xuyên suốt của ông Lucas Loh là “thị trường dẫn dắt chiến lược”. Theo đó, chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp không thể là sự áp đặt chủ quan của ban lãnh đạo, mà phải là lời giải cho bài toán nhu cầu thật của thị trường.

Ông Lucas Loh nhận định, thị trường BĐS Việt Nam đang ở quỹ đạo tương tự với giai đoạn bứt phá của nhiều đô thị châu Á: Khu vực trung tâm dần dành cho thương mại - dịch vụ, trong khi dân cư dịch chuyển về các đô thị vệ tinh có hạ tầng và tiện ích đầy đủ hơn. “Việt Nam đang ở giai đoạn thú vị của quá trình đô thị hóa. Những khu vực từng được xem là xa trung tâm giờ đây đã có bệnh viện, trường học, trung 56 tâm thương mại. Việc sống xa trung tâm không còn là trở ngại”, vị CEO nói.

Để giải bài toán này, doanh nghiệp bất động sản cần thay đổi mô hình, từ xây dự án đơn lẻ thành nhà phát triển đô thị tích hợp. Ở đó, cư dân có môi trường sống với tiện nghi đầy đủ, không gian xanh, hạ tầng kết nối, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống.

Từ góc nhìn đó, theo CEO Lucas Loh năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp BĐS gồm “phần cứng” và “phần mềm”. Trong đó, các yếu tố “phần cứng” bao gồm thiết kế vật lý, kiến trúc hay các thông số kỹ thuật. Những yếu tố này dù xuất sắc đến đâu cũng rất dễ bị đối thủ sao chép trong thời gian ngắn. Trong khi đó, “phần mềm” là trải nghiệm sống của cư dân, văn hóa cộng đồng và uy tín thương hiệu. Đây là những yếu tố sẽ tạo nên bản sắc đô thị, góp phần vào sự phát triển bền vững của bản thân doanh nghiệp và cộng đồng và không thể sao chép.

Tại Nam Long, tư duy này được thể hiện qua cách doanh nghiệp chuyển đổi bán “nhà ở” thành kiến tạo “lối sống đô thị toàn diện”, với đô thị đáng sống, phù hợp nhu cầu mới thị trường. Đơn cử, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh) đã hoàn thành nhiều phân khu với đầy đủ nhà ở, trường song ngữ, trung tâm y tế, công viên và tiện ích công cộng - đánh dấu sự hình thành ban đầu của một cộng đồng cư dân thực thụ. Hay Mizuki Park 26ha được quy hoạch bài bản, hài hòa mang đến không gian sống tĩnh tại, trong lành cho hơn 4.000 hộ gia đình ngay giữa TPHCM. Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân không chỉ mua nhà mà còn có một hành trình sống tại những khu đô thị hạnh phúc, được quy hoạch bài bản. Ở đó, cư dân có thể đạp xe, dạo bộ, gặp gỡ biết mặt nhau, chia sẻ cùng nhau. Hơn hết, cư dân của Nam Long cảm thấy tự hào, an vui, vững tâm cho tương lai của cả gia đình khi lựa chọn sống tại khu đô thị “lấy con người làm trung tâm” của Nam Long.

Một “phần mềm” khác rất quan trọng chính là niềm tin. “Tại Nam Long, tôi luôn nhấn mạnh với đội ngũ rằng chúng ta phải giữ vững phương châm “Những gì bạn thấy là những gì bạn sẽ nhận được”. Tức là, những gì khách hàng thấy trong nhà mẫu chính là những gì họ sẽ nhận được khi bàn giao. Chúng ta phải luôn thực hiện đúng cam kết của mình”, CEO Lucas nói. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc cam kết đúng tiến độ, đúng chất lượng nhà mẫu, giữ lời hứa với khách hàng, đối tác… chính là “tài sản” vô hình rất giá trị, giúp Nam Long giữ vững vị thế trên thị trường.

Thay đổi tư duy - đòn bẩy của đổi mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Nam Long đặt ra bài toán chuyển đổi toàn diện và quyết liệt. Một trong những thay đổi lớn nhất là chuyển từ mô hình quản lý theo chiều dọc - với các phòng ban hoạt động độc lập - sang mô hình “project-centric” lấy dự án làm trọng tâm. Theo đó, mỗi dự án sẽ có một đội ngũ đa chức năng, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ quy hoạch, đầu tư, thi công đến bàn giao và vận hành. “Khi quy mô dự án lên tới hàng trăm ha, việc phối hợp theo dự án thay vì phòng ban là điều cần thiết để ra quyết định nhanh, hiệu quả, giảm đứt gãy quy trình và đảm bảo tính đồng bộ”, ông Lucas chia sẻ.

CEO Nam Long ví von sự chuyển đổi này giống như một hãng phim. Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ đóng vai nhà sản xuất (bỏ vốn), thì nay Nam Long đảm nhiệm nhiều vai trò: viết kịch bản (quy hoạch tổng thể), đạo diễn (giám sát triển khai), diễn viên (trực tiếp thi công/vận hành) và nhà phát hành (phân phối). Mô hình tích hợp này giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, đảm bảo mọi yếu tố vận hành theo đúng kế hoạch tổng thể đã đề ra.

Song song với chuyển đổi mô hình vận hành, văn hóa doanh nghiệp được CEO Nam Long xem là nền tảng quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra bền vững. “Khiêm tốn” được ông xác định là ADN cốt lõi của Nam Long. Ông lý giải: “Việc bạn không biết hết mọi thứ là điều tốt, hãy cố gắng nhận ra những điều mình chưa biết. Bởi nếu bạn nghĩ rằng mình đã hoàn hảo, đã biết tất cả thì sẽ không còn chỗ để học hỏi những điều mới mẻ. Chuyển đổi và học hỏi là một quá trình không bao giờ dừng lại”. Tầm nhìn về tương lai, ông Lucas cho rằng các đô thị vệ tinh sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, Nam Long định vị vai trò nhà vận hành đô thị, kiến tạo hệ sinh thái sống trọn vẹn. Ông cũng nhấn mạnh, thị trường đủ rộng cho những ý tưởng khác biệt, dám làm khác và nắm bắt cơ hội.

PHAN - NINH - TUẤN