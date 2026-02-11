CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU: Cung cấp hoa tiêu và các dịch vụ hàng hải

Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty Vungtau Ship) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp hoa tiêu hàng hải và các dịch vụ tại cảng biển, mỗi năm công ty nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được phân loại là cảng biển đặc biệt và là hệ thống cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất Việt Nam theo Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22-9-2021 (điều chỉnh tại Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 22-5-2024) của Thủ tướng Chính phủ. Với gần 50 bến cảng đang khai thác trên sông Cái Mép - Thị Vải và sông Dinh, trong những năm vừa qua, khu vực cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là một trong những cảng biển phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Các bến cảng biển trong khu vực có khả năng tiếp nhận nhiều loại tàu, trong đó có những tàu container lớn nhất thế giới có sức chở trên 24.000 Teus, trọng tải đến 232.000 DWT, tàu khách có sức chở hơn 4.000 hành khách, tàu hàng rời có sức chở đến 100.000 DWT và tàu LNG có sức chở đến 100.000 tấn.

Việc các tàu có trọng tải lớn vào các cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn là một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lớn và là vết son trên bản đồ hàng hải thế giới. Là người giữ vai trò cố vấn cho Đội ngũ hoa tiêu của công ty làm nhiệm vụ dẫn tàu thuyền trưởng hành hải trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc, hoa tiêu Công ty Vungtau Ship luôn ý thức an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Đội ngũ hoa tiêu của công ty làm nhiệm vụ dẫn tàu

Công ty được giao nhiệm vụ tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong Vùng 6 - vùng hoa tiêu bắt buộc của Việt Nam, với 72 hoa tiêu hàng hải, trong đó: 33 hoa tiêu ngoại hạng, năm 2025, lực lượng hoa tiêu của công ty dẫn 19.000 lượt tàu an toàn, trong đó có nhiều tàu siêu trường, siêu trọng, tàu container lớn nhất thế giới.

Để cung cấp dịch vụ hoa tiêu kịp thời, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, công ty không ngừng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn lực hoa tiêu, đảm bảo đội ngũ hoa tiêu của công ty ngày càng lớn mạnh, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đến nay, công ty đã cử 51 lượt hoa tiêu đi đào tạo tại các nước Nhật Bản, Hà Lan. Các hoa tiêu được cử đi đào tạo được các cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận và đã có được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công tác dẫn tàu.

Hoa tiêu đang điều động tàu MSC DITTE (quốc tịch MONROVIA, GT 222.676, chiều dài 398,45m, chiều rộng 59,08m) rời cảng container Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Ngoài lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, công ty cũng tập trung vào các dịch vụ khác tại cảng biển như: cung ứng nhân lực, logistics, đại lý hàng hải, đưa đón khách; vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện thủy; dịch vụ dẹp luồng bằng ca nô; dịch vụ cung cấp tàu lai hỗ trợ tàu dịch chuyển, cập rời cầu; dịch vụ cố vấn hàng hải...

Công ty đã triển khai công tác chuyển đổi số và chính thức áp dụng từ đầu năm 2025 để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Thành Huy