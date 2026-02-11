Toyota Hybrid ưu đãi lớn trong năm 2026: Sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn

Hình ảnh người trẻ, gia đình trẻ sống trong những căn chung cư đi thuê tiện nghi và bước lên những chiếc xế hộp không còn xa lạ. Hình ảnh này phản ánh tư duy sống mới và linh hoạt, đặt trải nghiệm và nâng cao giá trị bản thân làm cốt lõi.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi người dùng xe ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Thế hệ Millennials, Gen Z là những người tiêu dùng thông thái, thực tế, yêu thích công nghệ, sự đổi mới sáng tạo và có ý thức sâu sắc về tương lai. Giữa muôn vàn lựa chọn xe động cơ đốt trong (ICE), xe thuần điện (BEV) thì có một dòng xe khác cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ và trở thành “chân ái” của nhiều khách hàng trẻ, trong đó có xe Hybrid Electric (HEV).

Từ 1-1-2026, Toyota Việt Nam chính thức triển khai Chương trình Bảo hành chính hãng với thời hạn lên đến 10 năm/185.000km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí cho khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng xe Hybrid cũng ngày càng hợp lý hơn khi giá pin thay thế được điều chỉnh giảm lên đến 34% (tùy mẫu xe). Cùng với quy trình bảo dưỡng đơn giản, tương tự xe xăng truyền thống, khách hàng có thể yên tâm sử dụng xe Hybrid dài hạn mà không phát sinh những lo ngại về chi phí vận hành.

Với những chiếc xe năng động như dòng xe HEV của Toyota, mỗi gia đình trẻ có thể thỏa sức khám phá những chuyến đi không giới hạn.

Năm 2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe này. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, 11 tháng qua, 12.522 xe Hybrid đã được bán ra thị trường, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota vẫn giữ vị thế tiên phong với 7.307 xe, chiếm 58% thị phần toàn phân khúc.

Cải tiến liên tục về thiết kế, trang bị tiện nghi, an toàn cùng mức giá cạnh tranh và những ưu đãi hấp dẫn, Toyota đang dẫn đầu cuộc chơi xe lai tại Việt Nam. Đặc biệt, hãng cải tiến về công nghệ pin, đảm bảo hiệu suất cao hơn, ít hoặc không bị hiệu ứng nhớ, dung lượng và mật độ năng lượng cao hơn, nhẹ và nhỏ gọn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ví dụ trên Corolla Cross HEV phiên bản cải tiến ra mắt giữa năm 2024 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến 55% và là mẫu SUV được khách hàng trẻ ưa chuộng.

Với xe HEV, pin và bảo dưỡng là hai vấn đề khiến nhiều người băn khoăn nhưng với người dùng thực tế, như anh Hoàng Tùng Anh sinh năm 1998 - chủ xe Camry HEV, chia sẻ quan điểm: “Mình không thích những người dùng xe HEV mà suốt ngày sợ hỏng pin. Không việc gì phải khổ vậy, mình tin chắc tuổi thọ của pin cũng ngang ngửa chiếc xe”.

Là chủ quán cà phê ở TPHCM, bạn Thành Lộc - sinh năm 2000, cho biết, bạn đã bảo dưỡng chiếc Corolla Cross HEV mốc 10.000km, tương tự xe xăng, kỹ thuật viên kiểm tra thêm bộ phận lọc gió làm mát pin và chi phí chỉ tương đương mẫu B-SUV động cơ đốt trong mà gia đình đã sử dụng suốt nhiều năm trước đó.

Bích Quyên