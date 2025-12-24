"Săn" đặc sản vùng miền tại chuỗi sự kiện OCOP thường kỳ TPHCM

Chuỗi sự kiện được thiết kế theo từng ngày với nội dung sinh động: khai mạc lân sư rồng, trình diễn áo dài, quảng diễn ẩm thực, các trò chơi dân gian, trải nghiệm viết thư pháp ngày tết, chương trình flash sale - livestream - kết nối tiêu thụ.

Ngày 23-12, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại nông sản OCOP thường kỳ tại TPHCM.

Các đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu tại buổi họp báo

Theo đó, sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến 31-12, tại số 12 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TPHCM, thu hút gần 200 gian hàng trưng bày đến từ các vùng miền trên cả nước.

Cụ thể, từ 26 đến 28-12, sự kiện “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” tập trung chủ đề đặc sản và ẩm thực với các buổi hội thảo chuyên đề, trình diễn món ăn sáng tạo cùng các chương trình ca nhạc.

Từ 29 đến 31-12, sự kiện “Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc” mang đậm không khí tết với các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, gói bánh chưng, trò chơi dân gian và tọa đàm về trà, cà phê.

Sự kiện sẽ khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải thưởng xúc tiến thương mại vào ngày cuối cùng của năm 2025.

Người dân sẽ được "săn" các loại nông sản tươi ngon, chuẩn OCOP trong chuỗi sự kiện sắp tới

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam khẳng định, Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn từ nông thủy sản, đặc sản vùng miền, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa, thể hiện qua các sản phẩm OCOP chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Ông kỳ vọng các chủ thể OCOP sẽ tìm được đối tác mới, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững, với định hướng tập trung chiều sâu: chất lượng vượt trội, đặc trưng riêng, đa giá trị, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ chế biến, khai thác văn hóa địa phương để xây dựng thương hiệu.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, chia sẻ tại buổi họp báo

TAM NGUYÊN