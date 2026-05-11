Sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Viettel được quốc tế đánh giá cao

Tại Triển lãm Quốc phòng và hàng không vũ trụ SAHA 2026 vừa diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Viettel High Tech (thuộc Tập đoàn Viettel) đã trưng bày hơn 70 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đây là những công nghệ do Viettel làm chủ, nghiên cứu và sản xuất, góp phần thể hiện sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Viettel High Tech hợp tác với hàng loạt đối tác Thổ Nhĩ Kỳ

Tại SAHA 2026, Viettel High Tech đã giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm thuộc 7 lĩnh vực, được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR với nhiệm vụ trinh sát - nhận thức chiến trường (ISR), chỉ huy điều hành (C2), điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc, bảo đảm - huấn luyện…

Các sản phẩm Viettel mang đến triển lãm tập trung vào các công nghệ đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại như: các hệ thống chế áp UAV (chế áp cứng và chế áp mềm), UAV trinh sát tầm trung, UAV chiến đấu, radar điều khiển hỏa lực sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, mạng di động dùng riêng cho quân sự…

Trong 5 ngày diễn ra triển lãm, Viettel High Tech đã thúc đẩy hàng loạt hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và viễn thông hàng đầu nước sở tại, đánh dấu một trong những đợt tiếp cận quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam đối với hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Viettel High Tech đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Karel Electronics - doanh nghiệp công nghệ quốc phòng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy thử nghiệm và tích hợp giải pháp mạng riêng 5G của Viettel vào các môi trường thông tin quân sự yêu cầu mức độ bảo mật và ổn định cao.

Ông Barış Bilir, Giám đốc Phát triển kinh doanh Karel Electronics, cho biết, năng lực của hai bên có tính bổ trợ cao: “Viettel High Tech sở hữu năng lực mạnh về công nghệ quốc phòng trong đó có cả giải pháp 5G toàn trình, trong khi Karel có thế mạnh về hệ thống điều phối và thông tin liên lạc trên các nền tảng quân sự. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên phát triển các mô hình tích hợp trong tương lai”.

Song song, Viettel High Tech cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực 5G với ULAK Communications - doanh nghiệp được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ định hướng đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia. Trước đó, Viettel đã tích hợp thành công thiết bị khối thu phát vô tuyến (RU) 5G N41 32T32R với khối xử lý băng gốc (BU) của ULAK. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục triển khai tích hợp trên băng tần N78, hướng tới thử nghiệm trên hạ tầng mạng của Turkcell và Turk Telekom.

Tổng Giám đốc Viettel High Tech Nguyễn Minh Quang và ông Barış Bilir, Giám đốc Phát triển kinh doanh Karel Electronics trao đổi thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech cho biết, doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược hợp tác mở, đồng phát triển và tích hợp công nghệ với các đối tác bản địa. Theo đó, chiến lược nội địa hóa hạ tầng viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với năng lực nghiên cứu phát triển giải pháp 5G và kinh nghiệm triển khai thực tế ở quy mô lớn trên mạng lưới của Viettel, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác dài hạn giữa các bên.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech cũng mở rộng hợp tác phát triển sản phẩm quân sự cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu khu vực như STM, SDT, ASPİLSAN, EPROM, TÜBİTAK BİLGEM, TITRA, HAVELSAN trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, UAV/chống UAV, công nghệ laser công suất cao, trinh sát - giám sát chiến trường (ISR), điện tử quốc phòng và hạ tầng năng lượng cho các nền tảng công nghệ cao. Trọng tâm hợp tác tập trung vào các hệ thống chống UAV của Viettel - tích hợp nhiều lớp công nghệ gồm trinh sát radar, quang điện tử, hệ thống chế áp mềm (gây nhiễu điện tử) và chế áp cứng (hệ thống xung điện từ EMP, laser công suất cao).

Trong bối cảnh các xung đột hiện đại cho thấy, UAV đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến trên chiến trường. Các hệ thống chống UAV đa lớp kết hợp radar, tác chiến điện tử, EMP và vũ khí năng lượng định hướng đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quốc phòng tập trung phát triển.

Viettel High Tech đang “bước vào sân chơi chống UAV quốc tế”

Mới đây, EDR Magazine – chuyên trang quốc phòng công nghệ có uy tín tại châu Âu đã đăng tải bài viết riêng với tiêu đề: “Saha Expo 2026 – Viettel’s ‘Drone Slayer’ targets the UAV threat head-on”. Trong bài viết, EDR Magazine đánh giá Viettel High Tech đang “bước vào sân chơi chống UAV quốc tế” với một tổ hợp chống UAV đa lớp tích hợp radar 3D, cảm biến RF thụ động, hệ thống quang điện tử EO/IR cùng các giải pháp chế áp điện tử. Theo tạp chí, đây là lần đầu tiên hệ thống được giới thiệu ra quốc tế, đồng thời cho rằng sản phẩm thể hiện “tham vọng ngày càng rõ nét của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử và phòng không”.

EDR Magazine hiện là một trong những chuyên trang quốc phòng – công nghệ được theo dõi rộng rãi trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng châu Âu, đặc biệt mạnh ở các mảng triển lãm quốc phòng quốc tế, tác chiến điện tử, UAV/C-UAS, radar, hệ thống hải quân, công nghệ quân sự thế hệ mới...

Điểm đáng chú ý là EDR Magazine không tiếp cận Viettel như một doanh nghiệp viễn thông thông thường, mà đặt Viettel vào nhóm các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng đang tham gia hệ sinh thái chống UAV và tác chiến điện tử quốc tế.

ĐỨC MAI