Lữ đoàn 146 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2

Sáng 7-5, tại tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Lữ đoàn 146.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 146

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc mừng, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã đạt được trong thời gian qua.

Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Trần Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, cho biết tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 8-5-1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 (tiền thân của Lữ đoàn 146 ngày nay), xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã trở thành lực lượng nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 146 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1983, 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng...

Ngày 14-10-2025, Lữ đoàn 146 tiếp tục được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HIẾU GIANG