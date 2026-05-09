Xúc động buổi gặp mặt gia đình chiến sĩ mới

Tham dự có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đại diện gia đình các chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung động viên chiến sĩ mới

Tại chương trình, các đại biểu nghe báo cáo về công tác huấn luyện 556 chiến sĩ mới của đơn vị; xem phim ghi lại quá trình huấn luyện, rèn luyện và trưởng thành từng ngày của chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới trao những lá thư tay đến gia đình

Không khí buổi gặp mặt thêm xúc động khi chiến sĩ đọc thư tay gửi gia đình. Chiến sĩ Nguyễn Ngô Tiến Duy chia sẻ, những ngày đầu xa nhà bước vào môi trường quân ngũ không khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi làm quen nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội.

Trong thư gửi mẹ, Duy viết: “Con hiểu rằng phía sau mỗi bước trưởng thành của chúng con là sự yêu thương, lo lắng và hy sinh thầm lặng của cha mẹ, người thân. Con hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng tiến bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình”.

Gia đình chiến sĩ mới dùng cơm thân tại Trung đoàn Gia Định

Đại diện gia đình chiến sĩ mới, ông Võ Văn Hùng cho biết, từ sự lo lắng ban đầu khi con em lần đầu xa nhà, các gia đình dần yên tâm khi chứng kiến các em sống kỷ luật, trách nhiệm, biết tự lập và gắn bó với đồng chí, đồng đội. Thông qua các nhóm Zalo gia đình chiến sĩ, thân nhân thường xuyên được cập nhật hình ảnh học tập, huấn luyện, sinh hoạt,... qua đó vơi nỗi nhớ con và thêm tin tưởng vào môi trường rèn luyện tại đơn vị.

Ông Võ Văn Hùng, phụ huynh chiến sĩ mới chia sẻ tại chương trình

Ông Võ Văn Hùng cảm ơn Trung đoàn Gia Định đã quan tâm, tạo điều kiện để thân nhân gặp gỡ, trò chuyện với chiến sĩ; tổ chức xe đưa đón gia đình đến thăm chiến sĩ vào các ngày cuối tuần. Ông cũng bày tỏ xúc động khi được nhận những bó rau, trái bầu, trái mướp do chính con em mình trồng tại đơn vị.

Gia đình nhận những bó rau do chiến sĩ mới tăng gia tại đơn vị

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Chí Tâm bày tỏ vui mừng khi chứng kiến chiến sĩ mới của Trung đoàn Gia Định trưởng thành hơn sau 2 tháng huấn luyện. Đồng chí biểu dương công tác huấn luyện, bảo đảm ăn ở, sinh hoạt và chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ mới; đặc biệt là mô hình kết nối giữa đơn vị, chiến sĩ và gia đình, trong đó có mô hình “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng”.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ cùng các chiến sĩ mới

Phó Chính ủy Quân khu 7 đề nghị Trung đoàn Gia Định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới; phát huy các mô hình kết nối với gia đình, giúp chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

THU HOÀI