Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Cận kề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các phường, xã, đặc khu tại TPHCM đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và đang sẵn sàng hướng tới ngày hội của toàn dân.

Thử nghiệm bầu cử

Những ngày này, nhiều tổ bầu cử tại TPHCM đã vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử để rà soát từng khâu và kịp thời điều chỉnh những tình huống có thể phát sinh trước ngày bầu cử.

Ở phường Thủ Đức, buổi diễn tập được tổ chức tại Tổ bầu cử số 2 và Tổ bầu cử số 3 (đặt ở Trường Đại học Ngân hàng), với quy trình đầy đủ như ngày bầu cử chính thức: từ khai mạc, kiểm tra thùng phiếu đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Hơn 100 “cử tri giả định” là tổ trưởng, thư ký và các lực lượng phục vụ bầu cử của 39 điểm bỏ phiếu ở phường.

Trong quá trình diễn tập, nhiều tình huống giả định được đặt ra. Chẳng hạn, khi cử tri đến đông cùng lúc, các tổ bầu cử phải nhanh chóng điều phối để tránh ùn ứ; hoặc phải xác định nhanh cử tri được bầu 2 cấp hay 3 cấp để phát đúng số lượng phiếu.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, qua diễn tập, địa phương nhận thấy danh sách cử tri hiện được lập theo dữ liệu dân cư nên tính theo số lượng cá nhân, không theo hộ gia đình hay khu phố như trước. Khi cử tri đến đông cùng lúc, khâu kiểm tra và phát phiếu cần sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm nhanh gọn.

Ngoài ra, từ kết quả diễn tập kiểm phiếu thử và phương án phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử cho thấy, công đoạn kiểm phiếu thường mất nhiều thời gian. Vì vậy, các thành viên tổ bầu cử được yêu cầu làm quen từ trước để khi thực hiện chính thức sẽ đúng quy định, chính xác và nhanh chóng.

Các tổ trưởng, thư ký và lực lượng phục vụ bầu cử của 39 tổ bầu cử trên địa bàn phường Thủ Đức diễn tập bầu cử. (ẢNH: QUỐC HUY)

Các phường Phú An, Diên Hồng cũng vận hành thử quy trình bầu cử. Sau buổi thử nghiệm, các tổ bầu cử cùng rà soát từng khâu, từ bố trí không gian, sắp xếp lối đi cho cử tri, chuẩn bị thùng phiếu đến kiểm tra danh sách và thẻ cử tri; phối hợp rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc tình hình dân cư để bảo đảm việc phát thẻ cử tri đầy đủ, chính xác.

Tương tự, tại buổi bầu cử thử nghiệm, xã Châu Đức đã đặt ra nhiều tình huống giả định: cử tri làm rách, làm mất thẻ cử tri; số lượng cử tri tập trung cùng thời điểm quá đông; cử tri là người cao tuổi, ốm đau không thể đi bỏ phiếu; tình huống phát sinh khi kiểm phiếu như nhầm lẫn, thiếu phiếu, xảy ra khiếu nại tại chỗ…, để từ đó có giải pháp xử lý.

Sẵn sàng từng khâu phục vụ cử tri

Nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho công tác bầu cử. Phường Bến Thành đã lập danh sách gần 43.000 cử tri, trong đó có 217 cử tri đi lại khó khăn, phải đem thùng phiếu phụ tới tận nhà. Phường còn xác định có khoảng 4.000 cử tri là sản phụ, người nhà sản phụ tại 2 bệnh viện và hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị công an trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết, phường sẽ cử lực lượng đem thùng phiếu phụ tới từng giường sản phụ đang nằm để mọi cử tri đều được thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Phường Phú Thạnh đã hoàn tất việc phát thẻ cử tri đến 62.284 cử tri. Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh Phan Sĩ Đạt cho hay, phường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; việc trang trí tại 27 khu vực bỏ phiếu cũng được hoàn tất. Địa phương rà soát 12 cử tri là người lớn tuổi, bệnh tật, khuyết tật không thể đi lại và có phương án chuẩn bị thùng phiếu phụ mang đến tận nơi, đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử.

Xã Đông Thạnh có hơn 126.700 cử tri với 66 khu vực bỏ phiếu. Theo ông Trương Văn Thánh, Phó Chủ tịch UBND xã, tất cả các điểm bỏ phiếu đều được trang bị thùng phiếu phụ. Còn phường Đông Hưng Thuận đã rà soát, xác định hơn 99.000 cử tri, trong đó hơn 29.000 cử tri tạm trú. Các điểm bỏ phiếu được bố trí gần khu dân cư, tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc khu chung cư để tạo thuận lợi cho người dân.

Xây dựng phương án phục vụ cử tri vãng lai

Xã Long Hải (địa bàn du lịch với lượng lớn du khách lưu trú vào dịp cuối tuần) đã chủ động xây dựng phương án phục vụ cử tri vãng lai. Cụ thể, xã bố trí 2 khu vực bỏ phiếu phục vụ du khách đang lưu trú trong ngày bầu cử. Cử tri là du khách nếu mang theo giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác cùng căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ thì sẽ được bổ sung vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Trong khi đó, đặc khu Côn Đảo (có 7.883 cử tri với 10 khu vực bỏ phiếu) đã triển khai đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện tuyên truyền, vận động khách đăng ký lưu trú thay đổi nơi bầu cử tại khu vực cơ sở lưu trú đóng chân, thuận tiện cho khách du lịch bỏ phiếu bầu.

Không khí chuẩn bị bầu cử cũng rộn ràng qua các hoạt động cộng đồng. Phường Bình Trưng tổ chức hội thi trang trí xe đạp hoa tuyên truyền bầu cử, thu hút hơn 150 xe hoa đến từ 79 đơn vị tham gia. Những chiếc xe đạp được trang trí bằng cờ, hoa và khẩu hiệu tuyên truyền diễu hành qua nhiều tuyến phố, tạo nên hình ảnh rực rỡ, sinh động.

Ngoài ra, nhiều chương trình văn nghệ cũng được tổ chức. Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền bầu cử tại nhiều khu vực, trong đó có Khu chế xuất Tân Thuận (phường Phú Thuận).

Lan tỏa không khí ngày hội Những ngày này, trên khắp địa bàn TPHCM, dễ dàng nhìn thấy những hàng cờ đỏ rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu treo trang trọng trước các khu dân cư, cơ quan, trường học. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các khu phố, cho thấy TPHCM đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Phường Đông Hưng Thuận tổ chức các đoàn xe loa, xe hoa tuyên truyền bầu cử liên tục di chuyển trên các tuyến đường, mang thông điệp về ngày hội của toàn dân đến từng khu dân cư. Theo bà Võ Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: từ xe hoa, xe loa đến các kênh thông tin điện tử, vận động người dân treo cờ Tổ quốc trước nhà.

NHÓM PV