Sản xuất công nghiệp TPHCM duy trì đà tăng tích cực

Theo Thống kê TPHCM, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5-2026 ước tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP trên địa bàn thành phố tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tăng 11,8%, cao hơn mức tăng chung toàn ngành.
Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm trong 5 tháng đầu năm tăng 13,4% so với cùng kỳ, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với mức tăng chung toàn ngành công nghiệp. Trong đó, ngành hóa dược tăng 22,9%; cơ khí tăng 15,3%; lương thực, thực phẩm tăng 9,7%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 1,1%.
Ở nhóm 3 ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dệt tăng 9,1%; sản xuất trang phục tăng 1,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,4%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 ước tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,8% so với cùng kỳ.
Về lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tháng 5, số lao động trong doanh nghiệp công nghiệp ước tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, số lao động tăng 2,5% so với cùng kỳ.
Một số ngành có chỉ số lao động tăng cao gồm: sản xuất phương tiện vận tải tăng 50,2%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 48,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,9%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 17,3%.