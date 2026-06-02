Sản xuất công nghiệp TPHCM duy trì đà tăng tích cực

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM tăng 11% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Sản xuất đồ nội thất tại một nhà máy ứng dụng công nghệ cao trong Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Thống kê TPHCM, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5-2026 ước tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP trên địa bàn thành phố tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tăng 11,8%, cao hơn mức tăng chung toàn ngành.

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm trong 5 tháng đầu năm tăng 13,4% so với cùng kỳ, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với mức tăng chung toàn ngành công nghiệp. Trong đó, ngành hóa dược tăng 22,9%; cơ khí tăng 15,3%; lương thực, thực phẩm tăng 9,7%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 1,1%.

Ở nhóm 3 ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dệt tăng 9,1%; sản xuất trang phục tăng 1,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,4%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 ước tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Về lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tháng 5, số lao động trong doanh nghiệp công nghiệp ước tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, số lao động tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Một số ngành có chỉ số lao động tăng cao gồm: sản xuất phương tiện vận tải tăng 50,2%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 48,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,9%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 17,3%.

THANH DUNG

