UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá vật liệu xây dựng.

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành Văn bản số 4558/UBND-ĐT về tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố.

TPHCM tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc ban hành văn bản nhằm triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4385/BXD-KTQLXD ngày 23-3-2026 về tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; đồng thời chủ động ứng phó với những biến động của thị trường vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ các dự án đầu tư công và các công trình trọng điểm.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ động theo dõi diễn biến thị trường, thu thập và xử lý thông tin giá vật liệu xây dựng; rà soát, đánh giá tình hình biến động giá để tham mưu các giải pháp quản lý phù hợp. Sở cũng có trách nhiệm kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với mặt bằng thị trường, nhất là đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược và các công trình dân sinh cấp bách. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thường xuyên rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động và nâng công suất khai thác.

Bên cạnh đó, Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá. Công an TPHCM được giao phối hợp đấu tranh, xử lý các hành vi có dấu hiệu hình sự như đầu cơ, găm hàng, thổi giá,...

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND TPHCM, thành phố yêu cầu chủ động dự báo biến động giá vật liệu, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, rà soát các hợp đồng đang triển khai và phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, công trình theo đúng quy định pháp luật.

QUỐC HÙNG