41% vướng mắc của doanh nghiệp nằm ở cấp luật

Sáng 2-6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025, nhận diện vướng mắc của doanh nghiệp và đề xuất hướng phát triển kinh tế tầm thấp.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, báo cáo năm 2025 tập trung vào 5 “dòng chảy” lớn, gồm: chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; đổi mới tư duy lập pháp; cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ số; tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp; lần đầu đề cập đến kinh tế tầm thấp.

Theo Chủ tịch VCCI, kinh tế tầm thấp không chỉ là lĩnh vực công nghệ mới, gồm sản xuất thiết bị, phát triển phần mềm, khai thác dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ, mà còn là cơ hội để Việt Nam khai phá vùng tăng trưởng mới, với tiềm năng đạt khoảng 10 tỷ USD và tạo khoảng 1 triệu việc làm chất lượng cao vào năm 2035.

Do đó, kinh tế tầm thấp cần được xem là một chủ đề chính sách công độc lập, đòi hỏi khung thể chế riêng, không thể chỉ xử lý bằng các sửa đổi nhỏ lẻ trong Luật Hàng không, Luật Viễn thông hay Luật Quốc phòng. Nếu không có liên minh công - tư đủ mạnh, các dịch vụ tầm thấp sẽ khó đạt quy mô cần thiết để tạo đột phá về năng suất và năng lực cạnh tranh.

Về hoạt động xây dựng pháp luật, năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật, mức cao nhất trong lịch sử lập pháp gần đây, gấp gần 3 lần năm 2024 và gấp hơn 5 lần mức trung bình giai đoạn trước. Tuy nhiên, chưa đến 1/3 doanh nghiệp từng tham gia trực tiếp vào quy trình làm chính sách, dù đây là nhóm chịu tác động trực tiếp của các quy định được ban hành.

Đáng chú ý, năm 2025 có 2.088 vướng mắc được gửi về Bộ Tư pháp, nhưng chỉ 787 vướng mắc, tương đương 38%, được công nhận. Trong số này, 323 vướng mắc, tương đương 41%, nằm ở cấp luật.

Các vướng mắc được công nhận tập trung vào 3 nhóm rào cản: quy định thiếu rõ ràng, nhiều cách hiểu, thiếu khả thi; quy định làm phát sinh gánh nặng chi phí, hạn chế đổi mới sáng tạo; quy định chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật.

HÀ NGUYỄN

