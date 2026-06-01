Từ hôm nay 1-6: Đồng loạt sử dụng xăng sinh học

Từ 0 giờ ngày 1-6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công thương, thay thế xăng khoáng RON95 trong hệ thống phân phối chính thức. Theo quy định, xăng không chì sử dụng cho động cơ xăng phải được phối trộn thành xăng E10. Riêng xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31-12-2030.

Nhiều khách hàng đến đổ xăng E10 tại Trạm xăng Tổng An Khương, phường Tân Hưng, TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Ổn định nguồn hàng

Ngày 31-5 đánh dấu thời điểm kết thúc giai đoạn kinh doanh xăng khoáng RON 95 truyền thống trước khi xăng sinh học E10 được triển khai rộng rãi trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định, chưa ghi nhận tình trạng mua tích trữ hay gián đoạn nguồn cung.

Tại TPHCM, thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn nhất khu vực phía Nam, hoạt động mua bán tại các cửa hàng thuộc Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro và nhiều doanh nghiệp khác diễn ra bình thường. Trên các tuyến đường lớn như Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh..., phương tiện ra vào đổ xăng như thường lệ. “Người dân đã có thời gian làm quen với E10 từ giai đoạn thí điểm nên không còn nhiều tâm lý e ngại đối với loại nhiên liệu này”, anh T., nhân viên một cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn Trị (phường An Nhơn, TPHCM), chia sẻ.

TPHCM cũng là một trong những địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ kinh doanh E10, với hệ thống kho chứa, bồn bể và trụ bơm được nâng cấp, đồng bộ từ năm 2025. Đến cuối tháng 5, phần lớn cửa hàng xăng dầu trong khu vực nội đô đã chủ động chuyển sang kinh doanh E10. Việc bán nốt lượng xăng khoáng tồn kho chỉ còn xuất hiện tại một số cửa hàng quy mô nhỏ ở khu vực ngoại thành trước khi quy định chính thức có hiệu lực.

Tại Hà Nội, xu hướng chuyển đổi diễn ra tương tự. Trong khoảng hai tuần qua, nhiều cửa hàng xăng dầu ở khu vực trung tâm đã ngừng bán xăng RON 95 truyền thống để chuyển sang E10. Lượng xăng khoáng tồn kho còn lại chủ yếu được tiêu thụ tại một số địa bàn ngoại thành. Tình hình ổn định cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng. Nhiều tài xế xe tải, taxi và xe du lịch cho biết việc sử dụng E10 diễn ra thuận lợi, phương tiện vận hành bình thường.

Sự chủ động của các doanh nghiệp đầu mối lớn được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt. Sau giai đoạn thí điểm từ tháng 8-2025 tại TPHCM và một số địa phương, Petrolimex đã triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25-5. Tương tự, PVOIL cũng đưa E10 vào gần 1.000 cửa hàng trên cả nước. Hệ thống kho chứa, bồn bể, thiết bị pha chế và phương tiện vận chuyển đã được nâng cấp đồng bộ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đảm bảo quy trình chuyển đổi thuận lợi

Theo Bộ Công thương, Việt Nam trở thành một trong hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trong giao thông đường bộ. Trên thế giới, loại nhiên liệu này đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Brazil hiện sử dụng xăng có tỷ lệ ethanol từ E18 đến E27,5. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Canada, Australia, Thái Lan và Philippines cũng triển khai nhiên liệu sinh học ở các mức độ khác nhau.

Người dân đổ xăng tại Trạm xăng dầu Thịnh Tấn Phát trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Một trong những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm là khả năng tương thích của E10 đối với phương tiện đang lưu hành. Bộ Công thương cho biết, E10 phù hợp với phần lớn ô tô, xe máy sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng nhiều hãng sản xuất cũng xác nhận các phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất đều có thể sử dụng nhiên liệu này.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, dẫn chứng, các nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E5 và E10 cơ bản không gây ảnh hưởng đến động cơ. Những trường hợp phát sinh nếu có chủ yếu liên quan đến hệ thống nhiên liệu cũ, bám cặn lâu ngày hoặc phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách.

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, quá trình sản xuất E10 hiện được thực hiện bằng hệ thống pha chế tự động, bảo đảm ethanol được phối trộn đồng nhất với xăng khoáng theo đúng tỷ lệ kỹ thuật. Các thông tin cho rằng nhiên liệu sinh học được pha chế thủ công hoặc “lắc đi lắc lại” là không có cơ sở khoa học.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, đơn vị sản xuất và phân phối chủ động nguồn hàng, đẩy nhanh pha chế, phối trộn và phân phối E10 trên toàn hệ thống, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, việc triển khai xăng sinh học xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải và thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh của Việt Nam.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, khuyến nghị người tiêu dùng: Nếu xe xuất hiện hiện tượng khó nổ, hụt ga hoặc chết máy sau thời gian dài không sử dụng, người dùng nên kiểm tra bugi, lọc xăng, kim phun hoặc bộ chế hòa khí thay vì chỉ đổ thêm phụ gia. Đối với ô tô, giải pháp quan trọng nhất là hạn chế để hơi ẩm xâm nhập vào bình nhiên liệu. Chủ xe nên duy trì mức xăng tối thiểu khoảng 3/4 bình nếu xe ít sử dụng. Việc này giúp giảm khoảng không chứa không khí ẩm trong bình xăng, từ đó hạn chế ethanol hút nước và gây phân tách. Trong trường hợp xe để qua đêm hoặc nhiều ngày không vận hành, người dùng có thể đổ thêm xăng mới trước khi sử dụng để pha loãng phần nhiên liệu cũ có thể đã hấp thụ hơi ẩm và lắng xuống đáy bình. Chủ xe cũng cần thay lọc xăng đúng định kỳ, kiểm tra hệ thống nhiên liệu thường xuyên và tránh để xăng tồn quá lâu trong xe.

VĂN PHÚC - THI HỒNG