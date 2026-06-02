Ngày đầu bán đại trà xăng E10: Cửa hàng tuân thủ, nguồn cung ổn định

Ngày 1-6, các cửa hàng xăng dầu trên cả nước chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo lộ trình thay thế xăng khoáng RON95. Ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, nguồn cung ổn định, không xuất hiện tình trạng gián đoạn hay xáo trộn trên thị trường.

Khách đổ xăng được hướng dẫn kỹ

Chị H. cho biết khi vào đổ xăng tại một cửa hàng thuộc phường Bến Thành (TPHCM), nhân viên bán hàng hướng dẫn kỹ, lưu ý tránh để nước nhểu vào bình xăng. Một số câu hỏi về mức độ tương thích của xăng E10 với các dòng xe đời cũ cũng được nhân viên tư vấn trực tiếp. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn khẳng định nguồn cung được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp vận tải.

Người dân chờ đổ xăng E10 tại Trạm xăng Tổng An Khương, phường Tân Hưng (TPHCM) sáng 1-6. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tại TPHCM, ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường như: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1A cũ), Phan Văn Trị, Điện Biên Phủ… đón lượng khách mua hàng ổn định. Các doanh nghiệp đầu mối thông tin, đã hoàn tất công tác súc rửa bồn chứa, điều chỉnh cột bơm và cập nhật hệ thống nhận diện từ trước ngày triển khai chính thức.

Tại Hà Nội, ghi nhận tại các cửa hàng trên đường Lê Trọng Tấn, Đại Mỗ, Lê Văn Lương, Thái Thịnh cho thấy, lượng khách đến đổ xăng khá đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục như ngày thường. Nhiều cửa hàng đã chuyển toàn bộ cột bơm sang bán xăng E10, thay thế hoàn toàn xăng RON95. Một số điểm vẫn duy trì bán xăng E5RON92. Bảng giá được niêm yết đồng bộ theo loại nhiên liệu mới.

Tuy nhiên, trong sáng 1-6, nhiều người sử dụng phương tiện đã phản ánh tình trạng xe vận hành khác thường sau khi đổ xăng E10. Anh Nguyễn Hồng Kiên (phường Rạch Dừa, TPHCM) - chủ ô tô hiệu Mazda, cho biết: “Sau khi đổ đầy bình xăng E10, hệ thống trên xe bất ngờ xuất hiện đèn báo lỗi động cơ (thường được gọi là đèn “cá vàng”). Dù xe vẫn có thể di chuyển, nhưng việc đèn cảnh báo liên tục sáng khiến tôi lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ cũng như hệ thống nhiên liệu”. Không chỉ ô tô, nhiều người sử dụng xe máy cũng phản ánh hiện tượng xe bị giật cục khi tăng ga, khả năng tăng tốc kém hơn so với trước. Đáng chú ý, một số người cho biết mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên rõ rệt sau khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Trước những phản ánh này, các chuyên gia kỹ thuật cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc một số dòng xe chưa được tối ưu hoàn toàn cho loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn. Ngoài ra, chất lượng nhiên liệu, tình trạng bảo dưỡng phương tiện và sự tương thích của hệ thống phun xăng điện tử cũng là những yếu tố cần được xem xét.

Tăng cường lấy mẫu, kiểm định chất lượng

Hiện tại, các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người tiêu dùng sử dụng hiệu quả xăng sinh học; đồng thời cũng có những biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, cho biết, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngày đầu triển khai nhưng chưa phát hiện vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng E10. Trong khi đó, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, các cửa hàng được phép bán hết lượng hàng tồn trước khi chuyển hẳn sang xăng E10. Tuy nhiên, quá trình này phải được quản lý chặt, không để phát sinh tình trạng nhập mới xăng khoáng trái lộ trình hoặc lợi dụng thời gian chuyển tiếp để trục lợi. Tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương thông tin lực lượng quản lý thị trường địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trì hoãn chuyển đổi, găm hàng hoặc niêm yết không rõ ràng về giá và chủng loại nhiên liệu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay, Bộ Công thương tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, hệ thống phối trộn, bồn bể và phương án cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi sang xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước.

Rao bán tràn lan phụ gia “kéo dài tuổi thọ động cơ” Ghi nhận trên nhiều trang mạng và sàn thương mại điện tử, hàng loạt sản phẩm phụ gia nhiên liệu được quảng bá với các công dụng như “kéo dài tuổi thọ động cơ”, “bảo vệ hệ thống nhiên liệu”, “dành riêng cho xăng sinh học” hay “chống tác hại của ethanol” đang được rao bán tràn lan. Nhiều sản phẩm được giới thiệu có khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét, ổn định nhiên liệu, làm sạch kim phun, loại bỏ nước trong xăng và giúp động cơ vận hành êm hơn. Khảo sát cho thấy mức giá khá đa dạng, từ khoảng 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng mỗi chai, tùy dung tích và thương hiệu. Đáng chú ý, nhiều quảng cáo còn khẳng định phụ gia giúp ngăn ngừa các hiện tượng như: tách lớp nhiên liệu, ăn mòn chi tiết kim loại, đóng cặn hệ thống nhiên liệu hoặc khó khởi động xe khi sử dụng xăng pha ethanol. Tuy nhiên, các thông tin này chủ yếu do đơn vị bán hàng tự giới thiệu và chưa phải là cơ sở để khẳng định hiệu quả trong mọi điều kiện vận hành thực tế.

NHÓM PV