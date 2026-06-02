TPHCM phân loại các công trình, dự án tồn đọng kéo dài

Sáng 2-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; tổng kết thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND và triển khai kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh công bố Kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.

TPHCM xác định công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo kế hoạch, TPHCM nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải quyết 100% công trình, dự án tồn đọng, khó khăn trên địa bàn TPHCM, sớm đưa các dự án triển khai, hoàn thành và sử dụng.

TPHCM tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, thanh tra, kiểm tra và các thủ tục pháp lý có liên quan để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đối với các khó khăn, vướng mắc khi xem xét giải quyết, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, xác định yếu tố “lỗi” của cơ quan nhà nước hay của doanh nghiệp, chủ quan hay khách quan, trực tiếp hay gián tiếp… Qua đó nghiên cứu cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để nhìn nhận, đánh giá tường tận vấn đề trên nhiều khía cạnh; xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để đề xuất, lựa chọn phương án xử lý tối ưu, khả thi, đúng chủ trương, đúng pháp luật.

Việc xử lý phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn khách quan, hài hoà lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan, không gây lãng phí, thiệt hại, thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời không hợp thức hoá các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại. Cùng với đó, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để trục lợi, tư lợi.

Các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài được thu thập từ các nguồn: 421 dự án đã có định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng chưa hoàn thành việc tháo gỡ theo kết quả tổng kết kế hoạch 34; các công trình, dự án được thu thập, cập nhật, bổ sung mới theo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được tổng hợp, thống kế theo kế hoạch 34.

Ngoài ra, còn có các công trình, dự án tiếp tục tháo gỡ sau khi có kết luận, kết quả giải quyết của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục xử lý; các dự án được cơ quan cấp trên chuyển về TPHCM để theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.

TPHCM cũng phân theo 3 nhóm để tập trung tháo gỡ gồm: nhóm công trình, dự án đầu tư công; nhóm công trình, dự án đầu tư PPP; nhóm công trình, dự án đầu tư tư nhân. Ngoài ra, TPHCM cũng phân loại theo 5 lĩnh vực gồm: Đất đai; quy hoạch; thủ tục đầu tư; xây dựng; thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án.

