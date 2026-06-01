Dòng tiền đứng ngoài thị trường, VN-Index tiếp tục giảm mạnh

Dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường kéo VN-Index tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tháng 6.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 1-6 ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp. VN-Index bị xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.850 điểm do nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu. Trong đó, bộ tứ cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) đồng loạt giảm đã khiến VN-Index mất khoảng 15 điểm trên tổng số gần 19 điểm giảm.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ góp phần kéo VN-Index giảm thêm: MSB giảm sàn, STB giảm 1,47%, TPB giảm 1,26%, TCB giảm 1,22%; CTG, BID, HDB, VPB, SHB, LPB, OCB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt giảm mạnh: BSR giảm 3,87%, PLX giảm 2,05%, PVD giảm 1,64%, PVS giảm 1,03%...

Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc xanh: VND tăng 4,15%, SHS tăng 1,11%, MBS tăng 1,01%, VIX tăng 1,13%, CTS tăng 1,83%, VCI tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động có sự phân hóa mạnh: VHM giảm 2,56%, VIC giảm 3,03%, VRE giảm 3,26%; KBC, BCM giảm gần 1%. Ngược lại: CEO tăng 3,75%, NLG tăng 1,33%, TCH tăng 2,99%, DXG tăng 1,15%; NVL, PDR, IDC, VPI, KDH… tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,95 điểm (1,02%) còn 1.844,54 điểm với 133 mã giảm, 165 mã tăng và 66 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 10,24 điểm (3,47%) lên 305,18 điểm với 60 mã tăng, 65 mã giảm và 66 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 15.000 tỷ đồng, giảm khoảng 3.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt gần 16.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 7 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 272 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB 109 tỷ đồng, BSR hơn 88 tỷ đồng và MSB gần 88 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN