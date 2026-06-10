Sáng 10-6: Giá vàng giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 10-6 tiếp tục giảm

8 giờ 45 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý niêm yết giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 141,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 136,1-136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 141,1- 141,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 10-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.190 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 9-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 7,8-8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.200 USD/ounce, xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng khi làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Theo giới phân tích, mặc dù vàng luôn được xem là tài sản trú ẩn và kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng ở thời điểm hiện tại, chính nỗi lo lạm phát gia tăng lại đang trở thành yếu tố gây sức ép lớn nhất lên kim loại quý này. Nguyên nhân là giá năng lượng vẫn duy trì ở mức cao sau xung đột tại Trung Đông, trong khi triển vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz vẫn còn nhiều bất định.

Giá dầu neo cao làm gia tăng nguy cơ lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là FED sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Triển vọng lãi suất cao kéo dài làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi và gây áp lực giảm lên giá kim loại quý.

NHUNG NGUYỄN