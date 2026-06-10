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Chiều 10-6, giá vàng giảm thêm 2,8 - 3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay 10-6 tiếp tục lao dốc, còn cao hơn giá vàng thế giới dưới 5 triệu đồng/lượng.

Chiều 10-6, giá vàng giảm thêm 2,8 - 3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Vào khoảng 14 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng miếng SJC thêm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 138,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 10-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.200 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,6 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Kitco Mua vào Giá vàng Nhẫn Thị trường vàng Giao ngay

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