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Sáng 13-6, giá vàng vẫn giữ đà tăng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần 13-6 vẫn giữ đà tăng sau khi tăng đến 9 triệu đồng/lượng vào hôm trước. Giá vàng miếng SJC đã lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng.

Sáng 13-6, giá vàng vẫn giữ đà tăng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn khoảng 3 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với mức giãn rộng 4,5-5 triệu đồng/lượng trong những ngày trước đó.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á lên 4.218,56 USD/ounce, tăng gần 8 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 12-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dù phục hồi trong hai phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận một tuần giảm 2,3%, nối tiếp mức giảm mạnh 4,6% của tuần trước. Có thời điểm trong tuần, giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, còn 4.020 USD/ounce. Đà hồi phục của vàng trong hai phiên gần đây chủ yếu nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Vùng Vịnh, kéo giá dầu giảm mạnh, qua đó làm dịu áp lực lạm phát và giảm bớt lo ngại về kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

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NHUNG NGUYỄN

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