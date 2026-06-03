Sáng 3-6: Giá vàng tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (3-6) vẫn chưa dừng đà giảm và tiếp tục thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới.

Khoảng 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều ngày 2-6, báo giá ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng của Tập đoàn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 3-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.479,6 USD/ounce, giảm 9 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,3-14,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 15,1-15,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực do sức mạnh của đồng USD, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài cùng làn sóng bán ròng từ quỹ SPDR Gold Trust. Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD chốt phiên với mức tăng 0,02%, đạt 99,22 điểm. Trong phiên thứ Ba, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 0,9 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.028 tấn.

Dự báo về thị trường vàng, Commerzbank (Đức) vừa hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.000 USD/ounce xuống 4.800 USD/ounce, phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với triển vọng của kim loại quý.

NHUNG NGUYỄN