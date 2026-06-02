Sáng 2-6, giá vàng giảm thêm 800.00 đồng- 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 2-6 tiếp tục giảm theo đà trượt sâu của giá vàng thế giới.

Vào 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1 triệu/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 2-6 (giờ Việt Nam) còn 4.469,69 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,1-15,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, trượt sâu khỏi mốc 4.500 USD/ounce khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, kéo giá dầu tăng vọt và làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu. Trong phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng hơn 5% lên 92,16 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng hơn 4% lên 94,98 USD/thùng. Giá dầu tăng khiến thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn để kiểm soát lạm phát.

Theo FedWatch Tool của CME, thị trường hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm chỉ ở mức 54%. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không mang lại lãi suất. Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá cũng tạo áp lực lên kim loại quý. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chốt khác tăng 0,28%, lên 99,18 điểm, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh như một tài sản an toàn trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng. Kỳ vọng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,459%, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

NHUNG NGUYỄN

