Sáng 4-9, giá vàng tăng trở lại

Sáng 4-9, giá vàng trong nước tăng trở lại, trong khi chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp.

Giá vàng sáng nay tiếp tục tăng

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC tăng giá vàng miếng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với cuối giờ chiều 3-9, lên 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 145,5 - 149 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý tăng tương ứng 400.000 đồng và 700.000 đồng/lượng, lên 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng đi lên. Công ty PNJ niêm yết ở mức 145,5 - 149 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, lên 145,6 - 148,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400.000 đồng và 700.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.478,5 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với giá chốt phiên New York đêm 3-9. Quy đổi tương đương khoảng 141,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,9 - 7,3 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức 7,5 - 7,9 triệu đồng/lượng chiều 3-9.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 3-9 khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16-9 giảm đáng kể sau phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller. Sáng 4-9, giá vàng tại thị trường châu Á tiếp tục tăng, tiến gần mốc 4.500 USD/ounce.

Theo Reuters, ông Christopher Waller cho biết sẽ ủng hộ giữ nguyên lãi suất nếu các số liệu sắp công bố cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Dù lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2%, ông cho rằng xu hướng gần đây đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực.

Theo FedWatch Tool của CME, mức đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống hơn 50%, từ 62% trước đó và 68% cách đây 2 ngày.

NHUNG NGUYỄN