Sáng nay 22-10, giá vàng SJC giảm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng đã đẩy giá vàng trong nước sáng 22-10 tuột dốc từ 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay 22-10 được SJC niêm yết ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua, giá mua vào giảm 5 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng.

Còn so với mức đỉnh kỷ lục vừa lập sáng 21-10, chiều mua giảm 7,1 triệu đồng, chiều bán giảm 6,1 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước giảm mạnh khi chỉ trong ngày 21-10, giá vàng giao ngay thế giới đã rơi hơn 6%, từ đỉnh kỷ lục 4.381 USD/ounce xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.082 USD. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Diễn biến này xảy ra sau khi vàng "tăng nóng" trong suốt 6 tuần với mức tăng gần 1.000 USD trước lực mua mạnh của ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Lúc 9 giờ 45 sáng nay (giờ Việt Nam), trên Kitco, giá vàng thế giới ở mức 4.111 USD/ounce, giảm 238 USD so với sáng 21-10. Theo quy đổi, giá vàng thế giới đang ở mức 131,9 triệu đồng/lượng, theo đó chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng thế giới ở mức 16,6 triệu đồng/lượng.

Cùng chung diễn biến, vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong sáng 22-10. SJC niêm yết giá nhẫn 9999 ở mức 145,5 - 148,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng chiều mua và 3,8 triệu đồng chiều bán so với cuối phiên trước.

PNJ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 4,3 triệu đồng chiều mua và 4,1 triệu đồng chiều bán, xuống mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm giá mạnh, mua - bán vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

THIÊN MINH